Per Kiev i big della diplomazia. Aiuti italiani, giallo sulla firma

A tre ore di volo dal fronte, Abu Dhabi diventa la bilancia di una guerra infinita. Da un lato la routine della tragedia, dall’altro l’ultimo tentativo di misurare il valore della pace. Russia, Ucraina e Stati Uniti tornano a guardarsi negli occhi: l’abitudine alla morte non ha reso le pallottole meno affilate. Mosca ha già provveduto a mettere i paletti: negoziati trilaterali, niente europei nella stanza e nessun congelamento del conflitto. Peskov lo ha ripetuto con la precisione di chi vuole chiudere una porta prima ancora che qualcuno provi ad aprirla. Gli americani mediano, gli ucraini trattano, i russi discutono. L’Europa, semmai, ascolta.

Eppure i nomi raccontano che la partita è tutt’altro che ordinaria. Per Kiev arrivano il capo dell’intelligence estera Umerov, il segretario presidenziale Budanov e il numero due dell’intelligence militare Skibitsky. Non una delegazione di cerimonia: uomini che conoscono la guerra, i suoi segreti e i suoi costi. Mosca risponde con il consigliere presidenziale Medinsky, i vice ministri degli Esteri Ryabkov e Galuzin, e due uomini dello Stato maggiore, Kostyukov e Zhigarlovsky. Diplomazia e apparato militare. Memoria storica e calcolo strategico. Washington schiera Witkoff e Kushner, gli uomini di Trump. Quest’ultimo ha già indicato una contraddizione che pesa sull’intero negoziato: una pace duratura richiede anche un dialogo diretto fra Russia ed Europa.

Bruxelles rivendica un tavolo che rischia di restare una porta chiusa. Ue e Nato mobilitano i propri vertici diplomatici, da Seibert a Boura, fino a Van Leeuwen affiancati da Londra, Parigi e Berlino. Il pericolo è quello di subire decisioni cruciali. In questo scacchiere, la mossa dell’Italia: la scelta di inviare Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, è una precisa opzione politica. Roma consolida così il proprio ruolo nel formato E4, l’evoluzione strategica che supera il vecchio monopolio franco-tedesco-britannico (E3) per restituire a Roma il peso geopolitico che le spetta. Intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia: «Ho firmato insieme al ministro Crosetto e al ministro Giorgetti la decisione di inviare il tredicesimo pacchetto di aiuti militari a sostegno di Kiev». Ma in serata da fonti della Lega filtra che Giorgetti era a Bruxelles (e poi a Varese) ma non a Roma e non ha ancora firmato nulla.

La Turchia è la carta di riserva diplomatica. Erdogan ha già offerto Istanbul come sede di nuovi negoziati, confermando il sostegno agli sforzi di Trump. Ankara non è un osservatore qualsiasi: membro della Nato, interlocutore di Mosca e alleato di Kiev, ha già dimostrato di poter tenere aperti canali che altri hanno perduto. Entra in scena, sullo sfondo, anche l’India. Mosca accusa Europa e alleati di voler prolungare la guerra, ma Berlino e Bruxelles confermano la propria posizione: la Germania chiede alla Russia di rinunciare alle pretese massimaliste, mentre l’Ue considera il cessate il fuoco condizione imprescindibile. La pressione finanziaria resta altissima: l’Ue cerca di sbloccare altri 45 miliardi di euro per sostenere la resistenza di Kiev, con Merz che invoca la collegialità.