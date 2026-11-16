Pioggia di droni su Mosca, Zelensky: “Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo”

L’Ucraina e l’Unione Europea stanno preparando un pacchetto di aiuti invernali di emergenza. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi in un post sul suo canale Telegram ufficiale , secondo quanto riportato da Ukrinform. “Insieme all’Ue, stiamo definendo i contenuti specifici di un pacchetto di aiuti invernali di emergenza per l’Ucraina. Comprenderà generatori, stazioni di ricarica, autobus e assistenza per ponti e attraversamenti al fine di garantire collegamenti affidabili tra le due sponde del fiume Dnipro. Tutto ciò è essenziale per contrastare il terrorismo russo che prende di mira Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Odessa e altre città“, si legge nel post. Secondo il primo ministro, domenica l’attacco russo alle linee elettriche e alle sottostazioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità. La situazione è estremamente difficile e i tecnici del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per ripristinare la corrente. “Domani a Bruxelles parlerò con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per concordare i dettagli principali. Mi aspetto che la decisione venga finalizzata e chele prime spedizioni dei materiali necessari arrivino in Ucraina il prima possibile”, ha scritto Koretskyi.