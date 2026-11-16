Pioggia di droni su Mosca, Zelensky: “Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo”

La Difesa ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro la Russia nella serata di ieri, con decine di droni d’attacco diretti verso Mosca. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, come riporta Rbc Ukraine. Non sono state ancora rivelate le conseguenze dell’attacco alla capitale russa.
Circa 600 droni ucraini su Mosca, la maggior parte intercettati
Circa 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca nel corso della notte e della mattinata di lunedì. È quanto ha dichiarato il sindaco della Capitale, Sergej Sobjanin, aggiungendo che la maggior parte è stata intercettata e 191 sono stati ”neutralizzati" mentre si avvicinavano a Mosca. Sobjanin, aveva inizialmente indicato il lancio di circa un centinaio di droni verso la capitale, per poi fornire un bilancio aggiornato tramite Telegram.“ Dalle 17:00 del 15 novembre alle 08:00 del 16 novembre, circa 600 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta a grande distanza dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa”, ha precisato il sindaco, aggiungendo che 191 droni sono stati “neutralizzati” in prossimità di Mosca. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime o danni materiali.
Ucraina e Ue preparano un pacchetto di aiuti di emergenza per l'inverno
L’Ucraina e l’Unione Europea stanno preparando un pacchetto di aiuti invernali di emergenza. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi in un post sul suo canale Telegram ufficiale , secondo quanto riportato da Ukrinform. “Insieme all’Ue, stiamo definendo i contenuti specifici di un pacchetto di aiuti invernali di emergenza per l’Ucraina. Comprenderà generatori, stazioni di ricarica, autobus e assistenza per ponti e attraversamenti al fine di garantire collegamenti affidabili tra le due sponde del fiume Dnipro. Tutto ciò è essenziale per contrastare il terrorismo russo che prende di mira Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Odessa e altre città“, si legge nel post. Secondo il primo ministro, domenica l’attacco russo alle linee elettriche e alle sottostazioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità. La situazione è estremamente difficile e i tecnici del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per ripristinare la corrente. “Domani a Bruxelles parlerò con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per concordare i dettagli principali. Mi aspetto che la decisione venga finalizzata e chele prime spedizioni dei materiali necessari arrivino in Ucraina il prima possibile”, ha scritto Koretskyi.
Zelensky: "Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo"
Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso, come riporta il Kyiv Independent. La dichiarazione del presidente giunge mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del Paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine .“Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55%della capacità di raffinazione petrolifera russa”, ha dichiarato Zelensky , citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi. “Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”. Solo nell’ultima settimana, droni ucraini a lungo raggio hanno attaccato un importante impianto petrolifero nell’oblast di Samara, in Russia, una grande raffineria di petrolio nella città russa di Volgograd e la più grande raffineria di petrolio della Russia, situata a 2.500 chilometri dal confine conl’Ucraina.