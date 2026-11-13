Putin agli inviati Usa: Donbass tutto russo e niente truppe Ue

Più che un colloquio quello intercorso ieri a Mosca tra il presidente Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sembra un dialogo tra sordi. O una gag sull’incomprensione reciproca. Per capirlo bastano i passaggi in cui Kushner e Witkoff cercano di convincere il presidente russo ad allargare agli europei il negoziato trilaterale avviato ad Abu Dhabi nei giorni scorsi. «Sono fiducioso che si possano coinvolgere gli europei nel prossimo giro di negoziati», azzarda l’ottimista Witkoff mentre Kushner aggiunge che il «formato multilaterale» garantirà «progressi verso la risoluzione delle questioni».

Certezze immediatamente cancellate da un padrone di casa irriducibile nel confermare la sua ostilità a qualsiasi interferenza del Vecchio Continente. O, peggio, all’ipotesi di un invio di truppe europee in Ucraina. «Gli europei replica Putin - sono consapevoli della posizione di Mosca secondo cui il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina è inaccettabile per la Federazione Russa e respingono la proposta di Trump di concordare un sistema di sicurezza in Europa». Nulla di nuovo. Il Cremlino non ha mai fatto mistero di considerare un atto di guerra l’eventuale invio di militari europei sul suolo ucraino. E nell’incontro di ieri Putin non esita a rimetterlo nero su bianco. «Gli europei lo sanno. Cosa ci dicono? Che dopo un accordo di pace, invieranno immediatamente truppe sul territorio ucraino. Ne abbiamo già discusso. Per noi, si tratta di un obbiettivo illegittimo. E questo significa che la guerra riprenderà immediatamente».

Ma quel che Witkoff e Kushner sembrano comprendere ancor meno è il modo in cui il Cremlino interpreta la cosiddetta revisione dell’architettura di sicurezza europea.

Neppure questo capitolo è del tutto nuovo. Putin ne parla da quando nel 2021 presentò un lungo documento in cui si chiedeva alla Nato di ritirarsi dai Paesi dell’Est e da quelli Baltici per tornare alle posizioni precedenti la caduta del Muro. Oggi, dopo quattro anni di guerra, la richiesta è chiaramente improponibile. Putin intende però usarla come carta negoziale e trasformarla nel corso di eventuali trattative in una sorta di riconoscimento internazionale della vittoria russa in Ucraina. Per arrivarci chiede che Usa e Ue si impegnino a riconoscere l’annessione alla Russia dei territori già conquistati e di quel 12 per cento del Donetsk ancora da strappare all’Ucraina. Ma quello è solo il primo punto. Il presidente russo oltre a pretendere la neutralità di quanto resta dei territori di Kiev chiede alla Nato di non espandersi né in Ucraina né in Georgia. E invoca la firma di documenti in cui l’Alleanza Atlantica riconosca le reciproche sfere d’influenza di Mosca e Washington. Insomma una sorta di nuova Yalta che potrebbe venir affrontata programmaticamente nell’eventuale triangolare tra Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Per l’Europa si tratterebbe di una sorta d’inaccettabile suicidio che la trasformerebbe in una sorta di pària politico, militare ed economico piegato alle volontà di Washington, Mosca e Pechino. Un pària costretto a mettere sul tavolo anche le centinaia di miliardi necessari alla ricostruzione di quanto rimasto dell’Ucraina. Richieste e prospettive destinate comunque a restare aleatorie.

Anche perché l’attuale arbitro del negoziato, ovvero Donald Trump, a gennaio dovrà affrontare la paralisi politica impostagli dal controllo democratico di Camera e Senato.