Raid d’Israele a Gaza. Colpito l’ospedale Nasser a Khan Yunis: 6 morti e 20 feriti

Si aggrava sempre di più la situazione a Gaza. Gli attacchi israeliani nelle ultime ore hanno ucciso almeno 13 palestinesi in tutta la Striscia. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello d’emergenza per la fornitura di tende impermeabili, necessarie a riparare centinaia di migliaia di persone esposte al rischio di allagamenti a causa delle forti piogge. Secondo il Ministero della Salute di Gaza e la Protezione Civile, sei palestinesi sono rimasti uccisi in un raid aereo israeliano contro l’ospedale Nasser, a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia. Il bombardamento, avvenuto nelle prime ore di oggi, ha provocato il ferimento anche di 20 persone. Tra le vittime ci sono il chirurgo Rezeq Abu Shaira, il governatore di Khan Yunis Khaled Abu Anzeh, alcuni membri della sua scorta e un paziente con disabilità. Tra i feriti: medici, infermieri e pazienti. Si tratta del primo attacco contro l’ospedale Nasser da quando, nell’ottobre dello scorso anno, è entrata in vigore la tregua. Secondo il ministero della Salute di Gaza, che nel conteggio delle vittime non distingue tra civili e combattenti, oltre 1.600 persone sono state uccise dal fuoco israeliano durante questo periodo.

Ore dopo il raid, l’agenzia di sicurezza e l’esercito israeliani hanno reso noto, in un comunicato congiunto, di aver colpito un “alto esponente terroristico di Hamas” insieme ad altri membri dell’ala militare del gruppo. Secondo la nota, Hamas avrebbe stabilito un centro di comando all’interno del complesso ospedaliero, utilizzandolo anche per lo stoccaggio di armi e altre attività militari. Le autorità di Tel Aviv hanno spiegato che il bombardamento mirava a “eliminare la minaccia” e che sono state adottate misure per limitare i danni ai civili.

Hamas ha condannato il raid, definendolo un “crimine di guerra che mette a nudo l’impunità dell’occupazione israeliana”. In una nota, il gruppo ha dichiarato: “I mediatori e l’amministrazione statunitense devono intervenire per porre fine alle continue violazioni da parte dell’occupazione e garantire il rispetto del cessate il fuoco”. Prima dell’attacco al complesso medico Nasser, altri sette palestinesi erano stati uccisi in diverse zone della Striscia. I raid israeliani giungono in un momento in cui l’Onu ha lanciato un appello per l’invio di ulteriori tende nell’enclave. Secondo l’Ufficio stampa del governo di Gaza, infatti, almeno 70.000 accampamenti sono stati allagati dalle piogge cadute durante il fine settimana.

Secondo l’Unicef, l’agenzia dell’Onu per l’infanzia, le forti piogge dei giorni scorsi hanno colpito direttamente almeno 106.000 persone a Gaza, migliaia di tende che ospitavano sfollati palestinesi sono finite sott’acqua, mentre le latrine nei campi sono straripate. Le Ong e le organizzazioni locali dichiarano di non disporre delle risorse o della capacità necessarie per affrontare la crisi, anche a causa delle continue restrizioni imposte da Israele all’ingresso di aiuti. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che il governo ha avviato una nuova iniziativa di emergenza, del valore di 5 milioni di euro, per fornire assistenza immediata alla Striscia di Gaza in seguito alle inondazioni. L’ultimo episodio giunge a oltre un anno dall’inizio di una tregua tra Israele e Hamas che, tuttavia, non ha posto fine agli attacchi militari israeliani a Gaza, né ha contribuito in modo significativo ad alleviare le condizioni di vita dei due milioni di abitanti dell’enclave.