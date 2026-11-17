Dall’inizio dell’offensiva di Stati Uniti e Israele in Iran, il 28 febbraio, le torri di vetro, come il Burj Khalifa negli Emirati Arabi Uniti, simbolo dello sviluppo accelerato del Paese dovuto alle esportazioni di idrocarburi, sono diventate potenziali bersagli di droni e missili da parte di Teheran. Dalla fine di febbraio, l’Iran ha colpito le infrastrutture nel Golfo circa 135 volte , con danni e perdite di ricavi per miliardi di dollari. Un grave problema per le petromonarchie che erano su una rampa di lancio dal punto di vista economico. E’ arrivata così la risposta di queste nazioni. «Il prossimo boom edilizio nei paesi del Golfo sarà sotterraneo», afferma Yasir Iqbal, analista della Revue internationale d’intelligence économique a Le Monde. Si sono infatti moltiplicati i progetti per trasferire nel sottosuolo le infrastrutture critiche, in particolare i data center, pilastri fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, su cui la regione punta per diversificare la propria economia. L’agenzia di stampa Reuters ad esempio ha rivelato che il progetto di un enorme centro dati, esteso su 26 chilometri quadrati e con una capacità di 5 gigawatt, situato alla periferia di Abu Dhabi e destinato a essere uno dei più grandi al di fuori degli Stati Uniti, è in fase di revisione. Le autorità stanno valutando soluzioni per proteggere meglio le strutture da attacchi con droni e missili, tra cui la costruzione di alcune unità nel sottosuolo. L’iniziativa è centrale per le ambizioni degli Emirati di diventare una potenza globale nel campo dell’intelligenza artificiale, all’interno di un processo di diversificazione dell’economia che mira a ridurre la storica dipendenza dal petrolio.

I funzionari emiratini hanno iniziato a riesaminare i piani per le infrastrutture di IA subito dopo che Teheran ha lanciato missili e droni contro i vicini nel Golfo che ospitano forze statunitensi, in ritorsione per gli attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. A marzo, due data center di Amazon Web Services negli Emirati Arabi Uniti e uno in Bahrein sono stati danneggiati nel corso dei raid. “È di vitale importanza apportare modifiche per rafforzare le infrastrutture critiche”, ha affermato Daniel Benaim, ricercatore al Middle East Institute, un think tank con sede a Washington. “Ogni Paese della regione valuterà cosa fare per ridurre i rischi” e rassicurare i partner e gli investitori internazionali. Oltre alla costruzione di strutture sotterranee, le autorità stanno valutando la possibilità di collocare all’interno di formazioni montuose gli impianti che ospitano i dati più sensibili, come quelli utilizzati in ambito militare. Negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, sono già stati realizzati data center all’interno di miniere dismesse, bunker risalenti alla Guerra Fredda o grotte naturali. Gli Emirati Arabi Uniti, situati nella parte sud-orientale della Penisola arabica, sono caratterizzati in gran parte da un territorio pianeggiante e desertico, tuttavia, catene montuose attraversano alcune aree del nord e del nord-est, negli emirati di Ras al-Khaimah e Fujairah.

Ma c’è dell’altro. Paul Griffiths, a capo di Dubai Airports, ha rivelato al Financial Times l’intenzione di interrare i depositi di cherosene del mega-aeroporto Al Maktoum, a Jebel Ali. Lo scalo è al centro di un gigantesco piano di sviluppo da diversi miliardi di dollari. L’aeroporto di Dubai è stato preso di mira da attacchi di droni già all’inizio del conflitto con l’Iran. Ma il processo di interrare le infrastrutture critiche è una tendenza che peraltro era iniziata ben prima del conflitto in Medio Oriente, avviata a causa dei vincoli di spazio e della crescente densità urbana di questi Paesi. Per le potenze straniere si apre così anche un nuovo mercato nel settore dell’edilizia sotterranea. Ma tornando al conflitto ciò che è certo è che è stato un vero terremoto per gli Stati del Golfo, che per lungo tempo si erano proposti come oasi di stabilità e sicurezza anche economica. Ora queste nazioni che puntano a una rapida crescita dovranno rimediare.