Donald Trump punta sulla diplomazia per sbloccare la guerra in Ucraina e rilanciare la propria leadership internazionale. Alla vigilia della missione in Asia, il presidente americano si dice convinto che Vladimir Putin voglia arrivare alla fine del conflitto, pur sostenendo che il leader russo avrebbe ancora margini per inasprire l’offensiva contro Kiev. Proprio la guerra sarà uno dei temi centrali del vertice in Cina, dove Trump potrebbe incontrare Putin e Xi Jinping in un inedito confronto trilaterale. Un appuntamento che arriva dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di midterm e che per il presidente americano rappresenta anche un’occasione per cercare un successo sul fronte internazionale. Intanto, il suo inviato Jared Kushner parla di progressi, pur avvertendo che per un accordo definitivo saranno necessarie decisioni difficili.

Prima a Manila all’Asean e poi a Shenzhen all’Apec, il presidente anatra zoppa cerca il suo riscatto dopo la scottante sconfitta alle elezioni di metà mandato. Una soluzione del dossier Ucraina, al quale lavora senza grandi successi da quando si è insediato alla Casa Bianca, gli consentirebbe di prendersi una rivincita agli occhi del mondo. Kiev sarà al centro del possibile bilaterale di Trump e Putin in Cina, e del trilaterale in programma fra il leader del Cremlino, il presidente cinese e il commander-in-chief.

“Discuteranno di pace globale, con scambi approfonditi sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”, ha fatto sapere Pechino parlando di incontro di “portata storica”. Dal vertice non sono attesi grandi risultati, anche se è stato preannunciato dal Cremlino un comunicato finale. Trump probabilmente solleverà il nodo del controllo delle armi nucleari e della proliferazione, ma dalla Casa Bianca non si prevede alcuna svolta.

Per Xi il trilaterale è l’occasione di rafforzarsi sul palcoscenico mondiale, anche se l’incontro comporta non pochi rischi vista l’imprevedibilità di Putin e Trump. Il presidente cinese vuole inoltre evitare un paragone con la conferenza di Yalta del 1945, durante la quale Pechino era assente, ed è consapevole del pericolo di associare la Cina alle guerre in Ucraina e in Iran, da cui finora si è tenuto alla larga. Per Putin l’incontro è l’occasione di una nuova riabilitazione nel panorama mondiale che potrebbe poi portarlo al G20 di Miami il 14-15 dicembre.

“Decideremo dopo l’Apec” se partecipare, ha detto consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov. Trump con ogni probabilità tornerà a fare pressione su Putin per una sua partecipazione al vertice che si terrà nel suo Doral, per il quale - è il suo auspicio - sogna quella pace con l’Ucraina che lo farebbe entrare nella storia. Il presidente non ha mai nascosto di voler vedere chiuso in tempi stretti un conflitto che, come ha lui stesso ammesso, si è però rivelato molto più complicato del previsto. Nelle ultime settimane, complice anche il duro colpo delle midterm, il commander-in-chief ha intensificato gli sforzi con gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner in viaggio fra Washington, Abu Dhabi e Mosca a caccia di quella svolta che è ancora sfuggente.

A margine dell’Apec, Trump avrà anche il suo terzo faccia a faccia dell’anno con con Xi. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, i due si confronteranno sugli scambi e sull’attuazione della tregua commerciale raggiunta nei mesi scorsi. Non è atteso alcun accenno invece su Nvidia, anche se il presidente americano non ha escluso del tutto di poter quanto meno sfiorare l’argomento con Xi senza però rovinare i rapporti o gettare un’ombra sul vertice dell’Apec, già offuscato dallo storico trilaterale dei presidenti russo, cinese e americano. Un’altra minaccia sulla visibilità del summit è il possibile incontro fra Trump e il leader nord coreano Kim Jong Un. “Potrei vederlo” in Cina, “potrebbe venire, dipende da Xi. Sarà un’ottima cosa. Abbiamo l’opportunità di raggiungere risultati”, ha spiegato il presidente. Il commander-in-chief ha incontrato Kim tre volte durante il suo primo mandato, divenendo il primo presidente incarica ad aver mai calpestato il territorio della Corea del Nord.

La possibile foto di famiglia di Trump con Putin, Kim e Xi potrebbe comunque esporre il presidente a forti critiche in casa, attirandogli l’ira anche dei falchi repubblicani e indebolendolo così ancora di più in un’America che lo ha bocciato non solo per le sue politiche interne ma anche per quelle all’estero.