Trump prepara la trappola per l’Iran: il piano segreto per piegare Teheran senza sparare un colpo

Donald Trump e il suo team sostengono che non è più necessario un nuovo accordo sul nucleare con l’Iran. Il presidente americano sembra aver accantonato, almeno per il momento, secondo il New York Times, una serie di opzioni militari che prevedevano attacchi intensi, seppur circoscritti nel tempo, contro installazioni militari, siti nucleari e persino alcune infrastrutture energetiche.

La strategia della pazienza e la pressione economica

Marco Rubio ha definito questo approccio di “pazienza strategica”: attendere che le sanzioni contro l’Iran facciano il loro corso, portando infine al collasso del regime di Teheran.

“A questo punto, la campagna di pressione economica e la devastazione che essa sta causando al regime iraniano si stanno rivelando così efficaci che il presidente non ha alcun bisogno di intraprendere operazioni di combattimento su larga scala”, ha affermato Rubio.

Se l’Iran dovesse “oltrepassare certe linee rosse”, gli Stati Uniti potrebbero intervenire, ha però aggiunto il segretario di Stato statunitense, potendo contare su “una delle forze militari più capaci al mondo”.

I piani militari accantonati da Trump

È stato abbandonato, quindi almeno al momento, il progetto di inviare reparti speciali per sottrarre al Paese circa 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, una soglia vicina a quella necessaria per la fabbricazione di ordigni nucleari.

Allo stesso modo, è stato accantonato lo studio dettagliato sull’efficacia delle più potenti bombe “anti-bunker” americane nel penetrare in profondità all’interno di “Pickaxe Mountain”, un sito che l’intelligence statunitense sospetta che ospiti centrifughe avanzate in grado di portare l’uranio a un grado di purezza idoneo per scopi bellici.

Il vicepresidente Vance, che ha attribuito alla guerra le pesanti perdite subite dai Repubblicani nelle elezioni di metà mandato, si era proposto di svolgere un ruolo chiave nel portare il conflitto a una fine attraverso trattative. Ora Trump sembra ritenere che un negoziato rappresenterebbe solo una perdita di tempo per Vance.

Trump chiude al negoziato con Teheran

Segnali contrastanti, dunque. Carota e bastone, minacce e aperture. “Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran”, ha tuonato Trump. “Quei tempi sono ormai lontani”. “Abbiamo il loro denaro, centinaia di miliardi di dollari”, ha continuato, “e abbiamo il loro Stretto!”.

Secondo alcuni analisti, l’auspicio di Trump sembra essere che, col passare del tempo, l’Iran esca dal centro dell’attenzione mediatica e che il regime, sottoposto a una pressione economica sempre più forte, finisca per cedere.

Ma la questione potrebbe non essere così facile. «Il presidente forse ha chiuso con l’Iran, ma l’Iran non ha chiuso con lui», ha osservato sul Nyt Suzanne Maloney, esperta di Iran presso la Brookings Institution.

Il rischio di una nuova guerra e l’incubo nucleare

Con il deteriorarsi delle condizioni economiche dell’Iran, è probabile che la sua leadership intensifichi le azioni ostili nel tentativo di allentare la pressione e riprenda la guerra.

Di conseguenza, gli Stati Uniti rimangono impantanati nel Golfo in una situazione di stallo destinata, con ogni probabilità, a inasprirsi.

Il timore di molti funzionari nella regione è che Teheran, per prevenire un futuro attacco, decida di trovare il modo di fabbricare un’arma nucleare. Ciò che Trump si era proposto di impedire con tutti i mezzi.

Sarebbe lo scenario più fosco.