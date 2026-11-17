Che il negoziato sia in salita nonostante le parole di rito è chiaro a tutti. Ma quando anche le parole confermano le difficoltà, allora la certezza è che tra Russia e Ucraina sia ancora tutto in alto mare. Ogni volta che si respira una possibile aria di svolta, subito arriva la frenata. E quasi sempre arriva da Mosca, che non accetta di arretrare dalle sue richieste massimaliste. Nonostante il pressing, a corrente alternata, che arriva da Washington. E allora, ogni spiraglio viene visto come possibilità. Quindi il vertice di Shenzhen con la conferma del trilaterale fra Trump, Putin e Xi Jinping diventa centrale, anche perché il presidente americano palesa ottimismo. «Penso che Putin stia cedendo un po’, penso che stia facendo un passo indietro. Francamente, penso che vorrebbe vederla finire», ha detto, anche se poi ha aggiunto che «potrebbe essere molto più duro, francamente». Il che significa tutto e niente al tempo stesso.

Il trilaterale avverrà dopo il colloquio tra Putin e Xi previsto domani. In un primo momento era previsto che i due, e poi i tre leader, parlassero solo di geopolitica in senso generale ma sia Trump che il Cremlino confermano che l’Ucraina sarà al centro del dibattito. «Le parti discuteranno della cooperazione strategica nella regione Asia-Pacifico e, naturalmente, dell’Ucraina- fanno sapere da Mosca - Il nostro presidente informerà certamente il presidente cinese sui suoi ultimi contatti con la controparte americana, tenendo conto anche dei risultati del recente incontro trilaterale di Abu Dhabi». Ed è assai probabile che da Mosca arrivi l’ennesima stroncatura della proposta americana di uno scambio tra la cessione del Donbass e l’ingresso di Kiev nella Nato, condizione da sempre vista come fumo negli occhi dalla Russia. «Non è opportuno divulgare i dettagli dei negoziati con gli Stati Uniti in merito alla soluzione del conflitto», ha messo le mani avanti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, pronto probabilmente a ricalcare la bufala dei negoziati falliti a Istanbul nel 2022, quando Mosca accusò l’Europa di sabotaggio per non rendere pubbliche le sue richieste inaccettabili per Kiev. «La Russia non vuole un cessate il fuoco temporaneo, vuole la pace duratura, quindi l’operazione militare proseguirà. Non permetteremo al regime di Kiev di compiere un passo che gli consenta di sanare le ferite, le gravi ferite, che stiamo infliggendo a questo regime», attacca lo stesso Peskov, confermando che un negoziato reale non sia affatto una priorità per Mosca.

In questo scenario, l’Europa resta alla finestra. «L’Ue ha concordato chi parlerà a nome dell’Europa ed è ora il momento di concentrarsi sul merito. Le richieste della Russia rimangono massimaliste. Mosca vuole smembrare l’Ucraina, diminuire la Nato e esercitare il veto sulla sicurezza europea, e tutte queste cose sono irricevibili, sono un pretesto per continuare la guerra», spiega l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. Motivo in più per la Russia per cercare di tenere lontana Bruxelles dal tavolo.

«Non è ancora il momento di coinvolgere l’Europa», dice il consigliere di Putin Yuri Ushakov. «L’Europa ha avuto molte opportunità di mediare sulla questione ucraina» «L’Europa ha avuto diverse opportunità di mediare sulla questione ucraina», taglia invece corto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Ma che tutto sia ancora in ballo lo conferma il fatto che la partecipazione di Putin al G20 di Miami dipenderà proprio dall’esito dei colloqui di Shenzhen.

Tutto può ancora succedere.