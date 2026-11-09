Ucraina, domani il trilaterale. Mosca non ferma gli attacchi

Domani ad Abu Dhabi si parlerà di pace. Ieri, mentre si preparavano le cartelle, si controllavano gli elenchi e si aggiustavano le cravatte, la Russia ha continuato a parlare con i missili. È una conversazione che non richiede interpreti, non conosce pause diplomatiche e soprattutto non ammette repliche. Da una parte il tavolo, dall’altra le macerie. In mezzo, un’Ucraina che dovrebbe trattare mentre viene oltraggiata.

Negli Emirati, Stati Uniti, Russia e Ucraina proveranno a misurare la distanza che ancora separa la guerra dalla pace. Una distanza che, alla luce di quanto accade sul terreno, non sembra essersi ridotta. Washington schiera Witkoff e Kushner, portando al tavolo l’ambizione, e forse l’impazienza di chi vorrebbe trasformare un conflitto europeo in un accordo storico. Mosca risponde con una delegazione di alto profilo, guidata da Medinsky e rafforzata dalla presenza, inedita al tavolo, del viceministro degli Esteri Ryabkov: un segnale del peso politico e strategico che il Cremlino intende attribuire al negoziato. Kiev non si affida soltanto alla diplomazia. Accanto a Umerov siedono Budanov, Hnatov e Skibitskyi, incaricati di coordinare il confronto sulle questioni militari.

E poi c’è il problema dell’Europa, che non vuole scoprire di essere diventata argomento di una conversazione alla quale non è stata invitata. Parigi, per voce del ministro degli Esteri Barrot, rivendica un posto al tavolo, mentre Bruxelles discute con Washington, Kiev e la Nato una nuova architettura di sicurezza. Perché l’ipotesi di un accordo tra Usa e Russia va ben oltre l’Ucraina e investe il futuro dell’intero continente. L’Europa vuole essere protagonista delle decisioni sulla propria sicurezza, non semplice spettatrice di un’intesa costruita altrove.

Ad Abu Dhabi, però, il vero convitato di pietra sarà la guerra. I nuovi attacchi russi hanno devastato le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando quasi un milione di persone senza elettricità, e con il traffico su rotaia e metro in tilt, tra Kiev, Dnipropetrovsk e Kharkiv. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ha perso nuovamente l’alimentazione esterna, affidando ai generatori diesel i sistemi di raffreddamento. È la sedicesima interruzione dall’inizio dell’anno. A Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia, un drone russo ha colpito l’area in cui i soccorritori cercavano ancora 45 dispersi tra le macerie della scuola sotterranea bombardata sette giorni fa, con 55 vittime. In serata gli uav si sono schiantati su Dnipro (un morto), Kharkiv, Kremenchuk, e Chernikiv. Zelensky denuncia il cinismo nemico e sostiene che l’intensificazione dei bombardamenti, con migliaia di missili, bombe e droni nell’ultima settimana, punti a esercitare pressione su Kiev alla vigilia dei negoziati. Il leader di Kiev ha anche rivelato che le forze russe hanno sfruttato la copertura dell’operazione umanitaria a Oleshky per trasferire un consistente numero di uomini e mezzi militari. Mosca sta utilizzando il sistema satellitare Rassvet per migliorare la precisione dei droni.