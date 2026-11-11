Ucraina, il trilaterale parte in salita. E l’Ue teme un’intesa Usa-Russia

Se non sei al tavolo sei nel menù. E con questo spirito che l’Europa, rappresentata da Italia, Francia, Germania con l’aggiunta del Regno Unito, è corsa ad origliare dietro le quinte del trilaterale di Abu Dhabi tra Usa, Ucraina e Russia. Origliare è, purtroppo, il termine esatto. La delegazione, mal vista dai russi e tollerata dagli americani, ha dovuto accontentarsi di interloquire con i delegati ucraini in sala d’attesa. Ma esserci era d’obbligo. Anche perché i destini della guerra in Ucraina rischiano, complice Donald Trump, di avere serie conseguenze per il continente europeo. In tutto ciò la discussione più preoccupante è quella sull’ «architettura di sicurezza». Il termine nell’ottica del Cremlino non è di buon auspicio per i destini dell’Unione. Nel 2021 Vladimir Putin lo utilizzò per chiedere alla Nato di abbandonare i paesi dell’ex Patto di Varsavia ritirandosi sui confini del 1997 e firmando un accordo per definire le future aree di competenza. Oggi neppure un Trump alla disperata ricerca di accordi in grado di rilanciarne lo status può accettare simili condizioni. Però qualcosa nell’aria c’è.

Ultimamente il termine «architettura di sicurezza» fa capolino in tutti gli interventi del Cremlino riguardanti la trattativa. E ieri, mentre ad Abu Dhabi si trattava, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov accennava ad un nuovo documento capace di definire la nuova «architettura di sicurezza» dell’Eurasia. Ma a preoccupare gli europei spingendoli a correre in quel di Abu Dhabi è l’entusiasmo con cui lo stesso Trump accenna ad un intesa molto più ampia di un semplice accordo di pace. «Sarà - spiegava il presidente - un grande e bell’accordo e tutti ne saranno entusiasti». Parole a cui sono seguite le indiscrezioni di alcuni funzionari pronti ad accennare alla necessita di «costruire qualcosa di nuovo, qualcosa che funzioni». Ma cosa? E quel che si chiedono gli europei preoccupati di ritrovarsi coinvolti obtorto collo in accordi e intese opposti ai loro interessi. Accordi assai favorevoli a Mosca che l’America firmerebbe in cambio di accordi per lo sfruttamento delle risorse energetiche della Russia. Risorse indispensabili per la moltiplicazione dei data center e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’ambito della competizione con la Cina.

Trump nei giorni scorsi ha anche alluso ad un’Ucraina «un po’ diversa geograficamente» facendo capire di esser pronto a concedere l’annessione dei territori già conquistati e di quel 12 per cento del Donetsk ancora nelle mani di Kiev. Ma non è solo questione di territori. La grande paura dell’Europa riguarda possibili accordi collaterali tra Washington e Mosca sulle rispettive sfere d’influenza, sull’eventuale neutralità di Kiev e sull’impegno della Nato a rinunciare all’espansione in Ucraina e Georgia. Uno scenario in cui - come ha già fatto intendere l’Amministrazione Trump - l’onere finanziario della ricostruzione dell’Ucraina resterebbe tutto sulle spalle dell’Europa. Anche per questo nelle prossime settimane a Bruxelles risuonerà, con ancor più urgenza, l’ultimo richiamo di Giorgia Meloni. Quello a trattare con un’unica voce.