La guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe aprire un nuovo fronte seminando il panico nel cuore della capitale americana. Non attraverso un attacco missilistico convenzionale, ma con un ordigno radiologico o un’arma chimica (in gergo, una “dirty bomb”) destinati a colpire pezzi da novanta dell’amministrazione di Donald Trump.

È lo scenario disegnato dall’intelligence di Washington e rivelate in esclusiva dalla Cnn, che passa per sette funzionari americani a conoscenza di valutazioni riservate. Secondo due delle fonti citate, i piani individuerebbero luoghi e bersagli precisi, suggerendo un’attività di pianificazione molto articolata.

La Casa Bianca ha cercato di contenere l’allarme. La portavoce Lauren Bis ha assicurato che Washington continua a monitorare tutte le potenziali minacce, precisando tuttavia che, allo stato attuale, non risultano minacce credibili contro il territorio nazionale. Secondo una delle fonti consultate dall’emittente, l’intelligence americana avrebbe intercettato comunicazioni iraniane nelle quali si sostiene che materiali utilizzabili per la fabbricazione di ordigni sarebbero già stati nascosti negli Stati Uniti.

Una “bomba sporca”, del resto, non è un ordigno tradizionale. Si tratta di un dispositivo che combina esplosivi convenzionali e materiale radioattivo, con l’obiettivo di disperdere sostanze contaminanti. La sua pericolosità risiede soprattutto nella capacità di provocare contaminazione e panico. Gli studi, infatti, non annoverano la dirty bomb fra le armi di distruzioni di massa, piuttosto preferiscono utilizzare l’espressione weapon of mass disruption, poiché scatenare l’ansia della contaminazione è uno degli obiettivi principali dei terroristi. L’Iran, tra l’altro, non avrebbe necessariamente bisogno di far entrare clandestinamente nel Paese agenti addestrati: basterebbe convincere una persona già residente nel Paese a portare a termine l’attacco.

Come ricorda la Cnn, gli apparati di sicurezza americani seguono da anni presunti piani di Teheran contro funzionari ed ex funzionari degli Stati Uniti. Tra i precedenti figura anche un complotto per assassinare Trump emerso nel 2024. Secondo la ricostruzione della Cnn, il segretario al Tesoro Scott Bessent è stato trasferito la scorsa settimana in un alloggio militare in seguito a minacce riconducibili all’Iran.

Il dossier sulla sicurezza interna si intreccia poi con un’altra possibile escalation. Due funzionari americani hanno riferito che l’intelligence sta monitorando informazioni relative a un eventuale impiego di armi chimiche contro le truppe statunitensi schierate in Medio Oriente. In molti hanno espresso dubbi sull’adeguatezza degli equipaggiamenti e dell’addestramento disponibili per affrontare un eventuale attacco chimico.

Da Teheran è arrivata una smentita delle accuse relative alle armi chimiche. La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha definito illegittimo il loro utilizzo in qualsiasi circostanza e ha respinto le indiscrezioni come false e fabbricate. Sul versante americano, il Pentagono ha rinviato le richieste di chiarimento all’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, che però ha scelto di non commentare.

Lo spettro della bomba sporca non è una novità negli archivi dell’intelligence internazionale. Già nel novembre 1995, nel pieno della prima guerra cecena, il comandante separatista Shamil Basayev confessò a una troupe russa NTV la presenza nel parco Izmailovsky di Mosca un contenitore con una piccola quantità di cesio-137, isotopo radioattivo utilizzato anche in ambito medico e industriale. Non venne accertata la presenza di una bomba sporca funzionante, ma il messaggio indirizzato al Cremlino era inequivocabile: i separatisti sostenevano di poter portare materiale radioattivo nel cuore della capitale.