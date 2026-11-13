Vertice Bibi-Eisenkot sull’Iran. Il braccio di ferro sulla guerra

I due rivali politici seduti attorno allo stesso tavolo per due ore. Da una parte il primo ministro Benjamin Netanyahu, fine stratega politico, la cui poltrona è a rischio dopo le elezioni del 27 ottobre in Israele, ma che mantiene ancora pieni poteri militari. Dall’altra parte il generale Gadi Eisenkot, novello delle geometrie parlamentari, incaricato dal presidente della Repubblica del gravoso compito di formare un nuovo esecutivo in Israele. In mezzo, tra i due, la prospettiva di una nuova guerra all’Iran che Bibi ha reso più probabile il giorno prima, quando il Consiglio di sicurezza sotto la sua guida ha dato ordine all’esercito di intensificare i preparativi per un nuovo attacco a Teheran, mettendo in massima allerta le Forze di Difesa israeliane. Una prospettiva rilanciata da indiscrezioni, poi smentite dagli Stati Uniti, secondo cui il Comando centrale americano avrebbe avvertito i vertici delle Forze Armate israeliane sul suolo statunitense di «prepararsi alla possibilità di una ripresa della campagna militare nella Repubblica islamica».

Al termine dell’incontro Netanyahu-Eisenkot è emerso solo uno scarno comunicato, con cui l’ufficio del primo ministro ha spiegato che il leader di opposizione «è stato informato sulle attuali sfide in materia di sicurezza e diplomazia» e si legge che tra i due «è stato concordato di continuare a tenersi reciprocamente aggiornati, se necessario». Ma il vertice ha un valore che va oltre i contenuti. Avvenuto nell’ufficio di Netanyahu a Gerusalemme, alla presenza del Segretario militare del premier, il meeting non era affatto scontato. Il giorno prima Eisenkot ha accusato Bibi di ignorare le sue richieste di ottenere aggiornamenti sulla sicurezza e, per strappare l’appuntamento, ha dovuto chiedere l’intervento della procuratrice generale. Uno scontro di procedura e di sostanza, come ne vedremo altri nelle prossime tre settimane che il generale ha davanti a sé per formare un nuovo esecutivo. Di fronte al rischio di una ripresa dei raid sull’Iran, mercoledì il leader del «blocco del cambiamento» ha invitato alla cautela e alla responsabilità Netanyahu, ricordandogli che ha perso la maggioranza alla Knesset, e che dispiegare l’esercito «in assenza di una minaccia diretta e immediata potrebbe avere conseguenze devastanti per la democrazia israeliana».

Eisenkot teme che Netanyahu voglia usare il conflitto per rimanere in carica e avviare un governo di unità nazionale, a cui il premier ha già invitato il rivale. D’accordo con Eisenkot è l’alleato della destra laica, Avigdor Liberman, che mette in guardia sul rischio di trascinare Israele ancora in guerra. Bibi risponde accusandoli di «politicizzare la sicurezza nazionale». Ma la ripresa del conflitto in Iran dipende anche da Washington. Donald Trump dice di non avere più bisogno di un accordo con Teheran e ha invitato il vice JD Vance a occuparsi di altro. Ma la prossima settimana arriverà in Medioriente la terza portaerei americana, la Roosevelt. Tutto è ancora possibile.