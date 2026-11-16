Zelensky resiste: “Non ci ritiriamo”. E l’Estonia chiude il confine coi russi

«L’Ucraina non è una casella da spostare sulla carta geografica per far quadrare un accordo». Sono parole inequivocabili quelle scelte da Zelensky, pronunciate dopo aver rivelato che Washington ha prospettato una nuova formula negoziale: l’ingresso di Kiev nella Nato in cambio del ritiro dai territori del Donbass sotto il controllo ucraino. Non una proposta formalizzata, ma una richiesta sufficiente a far capire quanto sia diventato stretto il corridoio della diplomazia.

«L’Ucraina non si ritira e non cede le proprie terre ai terroristi. La Russia rispetta solo la forza; ecco perché è necessaria una posizione di forza per costringerla a porre fine alla guerra. L’obiettivo di Putin è convincere gli Usa che la resa dell’Ucraina sia inevitabile», dice, respingendo l’idea di una pace costruita su rinunce territoriali. «Il problema non è fermare la guerra, ma impedire che una tregua diventi il preludio a nuove aggressioni». La sua posizione è netta anche sul piano politico: «nessuna decisione del genere può essere presa da me soltanto, ma discussa con la società ucraina». Poi avverte l’Europa: «Se non è forte, tutto ciò che le è caro andrà perduto. Non dobbiamo permettere che accada. E possiamo evitarlo integrando l’Ucraina in Europa e rafforzando l’Europa stessa».

Il confronto con Washington mostra quanto sia ancora ampia la distanza tra le parti. Gli Usa hanno prospettato garanzie bilaterali sul modello di quelle assicurate a Israele, con assistenza militare e cooperazione, ma senza soldati americani in Ucraina. Anche sul futuro degli equilibri continentali il presidente ucraino mantiene una linea precisa: «Prima la fine della guerra, poi la discussione sulla nuova sicurezza europea». Lasciare a Putin la possibilità di ridisegnare l’ordine continentale mentre l’Ucraina è ancora sotto attacco «significherebbe riconoscergli una vittoria politica che non ha ottenuto sul campo». Zelensky punta a convincere Mosca a trattare aumentando la pressione militare ed economica. Nuovi aiuti americani, armi e sanzioni potrebbero spingere Putin a compiere «passi più realistici» verso il negoziato.

Sul rapporto con Washington getta una luce particolare anche l’autobiografia di Joe Biden, Promise Me, America. L’ex presidente descrive Zelensky come ostinato, talvolta capriccioso e poco riconoscente. Un ritratto che tradisce qualche risentimento personale, ma conferma anche quanto il leader ucraino sia stato determinato nel pretendere dagli alleati il sostegno necessario. Biden descrive invece Putin come un uomo dal tono petulante, che ostenta superiorità e indifferenza e che finge disinteresse «come un adolescente».

Sul campo Kiev denuncia le restrizioni per il quinto giorno di Starlink, nonostante le rassicurazioni arrivate da Musk in serata. Secondo Zelensky, nell’ultima settimana Mosca ha lanciato oltre 2.300 uav, 1.590 bombe e 15 missili, danneggiando infrastrutture energetiche e ferroviarie. Dall’inizio di settembre, il maggior numero di attacchi si è registrato nel Dnipro. L’Ucraina ha attaccato in profondità uno stabilimento aeronautico a Bryansk, un aeroporto militare nell’Astrakhan e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Nel Mar Nero, tre mercantili sono stati colpiti da droni in acque rumene. Mosca riferisce di aver intercettato 533 droni ucraini, denuncia un morto nel Rostov, rivendica un attacco a un deposito militare a Zaporizhzhia, bombarda Kharkiv, Kiev e Chernivtsi e avanza nel Donetsk. L’Estonia chiude il confine con la Russia dal 1° dicembre. Nel frattempo la Nato starebbe riducendo i summit per disaccordi sull’Ucraina.