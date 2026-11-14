Telemedicina, GIMA semplifica il monitoraggio dei pazienti a domicilio: ora addio allo smartphone

La telemedicina sta cambiando il modo di assistere le persone, soprattutto quelle anziane e i pazienti con patologie croniche. Misurare la pressione, controllare la glicemia o verificare la saturazione direttamente da casa permette di raccogliere informazioni utili per seguire l’evoluzione delle condizioni di salute. Perché questo sistema funzioni, tuttavia, i dati devono arrivare ai professionisti che si occupano del paziente, senza che la tecnologia diventi un ostacolo per chi deve utilizzarla. Una delle principali sfide della medicina digitale consiste proprio nel far dialogare dispositivi medici e piattaforme sanitarie, anche quando sono sviluppati da aziende differenti. Un problema particolarmente rilevante per gli anziani e per chi ha poca familiarità con smartphone e applicazioni. GIMA, azienda che nel 2026 celebra cento anni di attività nel settore medicale, ha sviluppato due soluzioni per rispondere a questa esigenza: GIMAHUB e GIMAPP SDK Flutter. La prima consente di trasmettere automaticamente le misurazioni effettuate a domicilio, senza richiedere l’utilizzo di uno smartphone; la seconda facilita l’integrazione dei dispositivi nelle applicazioni sanitarie.

Telemedicina, gli investimenti del PNRR

La diffusione dell’assistenza digitale è sostenuta anche dagli investimenti pubblici. Il PNRR ha destinato 1,5 miliardi di euro alla telemedicina, con l’obiettivo di sviluppare la Piattaforma Nazionale di Telemedicina e le infrastrutture regionali. L’intento è rendere progressivamente disponibili servizi come televisite, teleconsulti e telemonitoraggio all’interno dei percorsi di cura, rafforzando la continuità dell’assistenza anche al di fuori delle strutture sanitarie. I numeri danno una misura della portata del cambiamento. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nell’agosto 2026, fino a dicembre 2025 erano 566.321 le persone assistite attraverso strumenti di telemedicina, un risultato superiore all’obiettivo PNRR di almeno 300mila assistiti. A questo dato si affianca il target individuato dal decreto ministeriale del 28 settembre 2023 per il telemonitoraggio regionale: 792.166 pazienti cronici da trattare entro il terzo trimestre del 2026. Si tratta di indicatori riferiti ad ambiti e periodi differenti, che restituiscono la dimensione raggiunta e quella prevista per l’ulteriore diffusione dell’assistenza digitale. Un altro esempio è il programma nazionale dedicato ai Grandi Anziani, promosso da AGENAS. Nel giugno 2026 sono stati presentati 58 progetti pilota, selezionati tra 146 candidature e finanziati con 150 milioni di euro del PNRR. L’iniziativa punta a coinvolgere circa 60mila persone con più di 80 anni e almeno una patologia cronica, attraverso percorsi di assistenza domiciliare. La sperimentazione, della durata prevista di 18 mesi, mira a prevenire il deterioramento cognitivo e motorio, migliorare l’aderenza alle terapie e contrastare l’isolamento sociale.

GIMAHUB, il monitoraggio a domicilio senza smartphone

Per rendere efficace il telemonitoraggio non basta mettere a disposizione dei pazienti strumenti per effettuare le misurazioni: occorre anche che i dati vengano trasmessi in modo semplice e affidabile. Per una persona anziana, dover aprire un’applicazione, associare un dispositivo al telefono o gestire una connessione Bluetooth può rappresentare una difficoltà concreta. Operazioni che, se ripetute quotidianamente, rischiano di compromettere la regolarità del monitoraggio. GIMA ha sviluppato GIMAHUB proprio per ridurre questi passaggi. Si tratta di un gateway in grado di acquisire i parametri clinici rilevati dai dispositivi medici compatibili e trasferirli automaticamente verso il sistema collegato, senza che il paziente debba utilizzare uno smartphone o un’applicazione dedicata. Il funzionamento è pensato per essere semplice: la persona effettua la misurazione con lo strumento previsto dal proprio percorso assistenziale e il gateway raccoglie le informazioni, inviandole alla piattaforma di telemedicina attraverso la connessione disponibile. In questo modo, i dati possono essere consultati dai professionisti sanitari senza che l’utilizzatore debba occuparsi manualmente dell’invio di ogni rilevazione. La soluzione si rivolge in particolare al monitoraggio domiciliare degli anziani e dei pazienti cronici, che devono controllare regolarmente alcuni parametri. Ridurre le operazioni richieste a chi utilizza il dispositivo significa rendere più agevole la raccolta delle informazioni e favorire la continuità del percorso di assistenza.

GIMAPP SDK Flutter, l’integrazione dei dispositivi nelle app sanitarie

La seconda soluzione sviluppata da GIMA interviene invece sul versante software. GIMAPP SDK Flutter è un kit di sviluppo che permette di integrare oltre 20 dispositivi medici GIMA compatibili nelle applicazioni sanitarie realizzate con Flutter, tecnologia utilizzata per creare app destinate ai sistemi Android e iOS. La libreria mette a disposizione degli sviluppatori le funzionalità necessarie per individuare i dispositivi compatibili, stabilire una connessione Bluetooth Low Energy e acquisire i parametri rilevati. In questo modo, software house e fornitori di piattaforme di telemedicina possono utilizzare componenti già predisposti per comunicare con gli strumenti GIMA, senza dover sviluppare da zero le procedure di collegamento per ciascun modello. Le due tecnologie rispondono quindi a esigenze diverse ma complementari: GIMAHUB semplifica la trasmissione delle misurazioni effettuate a domicilio, mentre GIMAPP SDK Flutter agevola il lavoro degli operatori che sviluppano le applicazioni sanitarie. Entrambe puntano a superare uno degli ostacoli alla diffusione della telemedicina: l’interoperabilità tra dispositivi e sistemi digitali. GIMA opera in questo ambito anche attraverso GIMANET, un network rivolto agli operatori del settore, tra cui software house, integratori tecnologici e fornitori di soluzioni per la gestione dei pazienti. L’obiettivo è mettere a disposizione strumenti integrabili nelle piattaforme sviluppate dai diversi soggetti della filiera, nel rispetto delle relative specifiche tecniche. Il dispositivo medico sta cambiando ruolo. Alla capacità di effettuare una misurazione affidabile si aggiunge oggi la necessità di trasferire quell’informazione ai sistemi utilizzati da medici e strutture sanitarie. È un’esigenza che incontriamo sempre più spesso nei progetti di telemonitoraggio, dove dispositivi differenti devono comunicare con piattaforme sviluppate da operatori diversi", dichiara Nicola Manzoni, General Manager di GIMA Italia. “Con GIMAHUB abbiamo lavorato per eliminare alcune difficoltà che possono ostacolare il monitoraggio domiciliare, soprattutto per le persone anziane. Con GIMAPP SDK Flutter abbiamo affrontato la complessità dell’integrazione software, mettendo a disposizione degli sviluppatori strumenti per collegare i dispositivi alle loro applicazioni. Nel 2026 GIMA compie cento anni: l’esperienza maturata nel settore medicale ci aiuta a sviluppare tecnologie partendo dalle esigenze concrete di chi utilizza i dispositivi e di chi organizza i servizi sanitari”.

Dalla sperimentazione ai servizi sanitari di tutti i giorni

Lo sviluppo delle tecnologie è soltanto una parte del percorso. Perché i servizi digitali diventino una componente stabile del Servizio sanitario nazionale, occorre trasformare gli investimenti e le sperimentazioni in prestazioni integrate nell’assistenza quotidiana. Il quadro normativo italiano ha già definito indicazioni per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina e requisiti per lo sviluppo dei relativi servizi. La prospettiva di una loro ulteriore integrazione nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) richiede però ancora passaggi organizzativi e la definizione delle modalità di riconoscimento delle prestazioni. Il telemonitoraggio, infatti, non si esaurisce nella raccolta dei parametri clinici. È necessario individuare i pazienti che possono beneficiare del servizio, stabilire quali professionisti debbano ricevere e valutare le misurazioni e definire come intervenire quando i valori rilevati richiedono un approfondimento. Le infrastrutture digitali devono quindi inserirsi in percorsi assistenziali chiari, permettendo alle diverse figure coinvolte di condividere le informazioni. “Il passaggio dalla sperimentazione alla diffusione ordinaria della telemedicina si misurerà sulla capacità di rendere le prestazioni digitali realmente accessibili ai cittadini”, osserva Paolo Colli Franzone, presidente di IMIS, Istituto per il Management dell’Innovazione in Sanità. “Gli investimenti pubblici hanno accelerato lo sviluppo delle infrastrutture, ma il loro utilizzo nel tempo dipenderà dalla capacità di integrare le tecnologie con l’assistenza territoriale. L’interoperabilità è una condizione concreta: i dati rilevati al domicilio devono poter raggiungere i professionisti responsabili della cura, attraverso sistemi che dialogano tra loro. Anche la progressiva integrazione delle prestazioni digitali nei LEA dovrà accompagnarsi a modelli organizzativi sostenibili, affinché la telemedicina diventi parte dell’assistenza ordinaria e possa continuare a funzionare oltre la durata dei singoli programmi di investimento”.