Dopo un intervento di protesi d’anca o di ginocchio un certo dolore nelle prime settimane è atteso, ma il recupero non è sempre lineare. Quando il dolore persiste oltre il previsto o ricompare dopo una fase di miglioramento, occorre capire se si tratta di un passaggio fisiologico o di un segnale da approfondire. Ne parliamo con il dottor Nicola Ursino, responsabile dell’unità operativa di Chirurgia Articolare Sostitutiva e Chirurgia Ortopedica (C.A.S.C.O.) dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e docente e tutor di Ortopedia e Traumatologia all’Università degli Studi di Milano.

Il dolore nelle prime settimane

“Nelle prime settimane dopo un intervento di protesi d’anca o di ginocchio è abbastanza comune la presenza di dolore, rigidità e gonfiore - spiega il dottor Ursino -. Questo dipende da diversi fattori, come il tipo di intervento, le condizioni iniziali e anche la risposta individuale alla riabilitazione”.

Quando rivolgersi all’ortopedico

Il dolore che resta stabile, peggiora o torna dopo un periodo di benessere richiede un controllo. “Soprattutto se il dolore persiste oltre i 3-6 mesi oppure ricompare dopo una fase positiva, è bene approfondire con l’ortopedico” sottolinea lo specialista.

Alcuni sintomi vanno valutati senza attendere:

• dolore che aumenta nel tempo;

• dolore notturno;

• difficoltà improvvisa a camminare;

• comparsa di zoppia;

• sensazione di instabilità dell’articolazione.

“Anche gonfiore persistente, arrossamento, febbre o secrezioni a livello della ferita chirurgica sono segnali da non sottovalutare. Quando al dolore si associano questi segni, il sospetto di infezione deve essere sempre preso in considerazione” sottolinea lo specialista.

Le possibili cause

Il dolore può dipendere dalla protesi (mobilizzazione, instabilità, usura) o da strutture vicine. Il primo aspetto da escludere è l’infezione periprotesica, anche quando i sintomi non sono evidenti: si tratta di un’infezione della protesi e dei tessuti circostanti, causata più spesso da batteri, che può comparire nelle settimane successive o, più raramente, a distanza di tempo.

Non sempre, però, la causa è l’impianto. Dopo una protesi d’anca il dolore può derivare da tendiniti dei glutei, borsiti, conflitti dell’ileopsoas o problemi lombari come sciatalgia e stenosi. Nel ginocchio possono essere coinvolti tendini, strutture nervose o alterazioni biomeccaniche. “Per questo è importante valutare sempre il quadro nel suo insieme e non limitarsi all’impianto”, afferma lo specialista.

Come si arriva alla diagnosi

La valutazione parte dalla storia clinica: quando è iniziato il dolore, come si è evoluto e cosa lo peggiora. Seguono la visita ortopedica e gli esami. Quelli del sangue possono rilevare infiammazione o infezione, le radiografie valutano posizione e stabilità dell’impianto e, se serve, si ricorre a TAC, risonanza magnetica o scintigrafia.

Come si cura

In molti casi il trattamento è conservativo: la riabilitazione è centrale, affiancata da farmaci e, in casi selezionati, infiltrazioni mirate. Vanno trattate anche le condizioni associate, come i problemi della colonna.

Quando serve la revisione

La revisione non è mai la prima scelta. Si considera solo in presenza di una causa precisa che non può essere risolta in modo conservativo, come un’infezione, un’instabilità importante, un’usura avanzata o una mobilizzazione dell’impianto. “Non si sostituisce una protesi solo perché c’è dolore - sottolinea lo specialista -. Si interviene quando c’è una causa identificabile che lo giustifica”.

Il punto chiave: capire la causa

Il dolore dopo una protesi non va ignorato, ma nemmeno interpretato automaticamente come un fallimento. “Il punto fondamentale non è trattare il dolore, ma capire da cosa dipende. Solo una diagnosi corretta permette di scegliere il trattamento più adeguato e, quando possibile, preservare la protesi” conclude il dottor Ursino.