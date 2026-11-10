A Roma la protesta, a Napoli il taglio del nastro: la sinistra inciampa sugli studentati

Il piano per gli alloggi universitari divide la sinistra soprattutto sulla geografia: a Roma si attacca il governo, a Napoli si festeggiano le inaugurazioni. Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte contestano il piano Housing dell’esecutivo, Gaetano Manfredi e Roberto Fico presenziano al taglio del nastro di due studentati finanziati con risorse del Pnrr. Una scena che rischia di guastare la giornata all’Udu, impegnata nella battaglia contro le politiche del ministero dell’Università guidato da Anna Maria Bernini. Perché sul territorio, a quanto pare, il campo largo trova anche qualcosa da celebrare.

A raccontare l’inaugurazione è il Corriere del Mezzogiorno: le strutture di Pietrarsa e Bagnoli metteranno a disposizione complessivamente 418 posti letto. La prima occupa un edificio affacciato sul mare, utilizzato per anni come centro di formazione del personale ferroviario. La seconda sorge nell’ex hotel Antiche Terme Tricarico, vicino alla fermata della Cumana. Due immobili restituiti agli universitari, con un investimento complessivo di 32 milioni di euro, tra risorse del Pnrr e stanziamenti della Regione.

Entrambe le residenze sono interamente pubbliche e tutti i posti saranno assegnati ai beneficiari delle borse di studio. Un modello diverso da quello degli studentati privati finanziati con risorse pubbliche, sui quali si concentrano le contestazioni relative a tariffe e modalità di gestione. Una distinzione che conta, ma che non cancella il dato politico: i finanziamenti del Pnrr diventano alloggi concreti e gli esponenti del campo largo sono presenti per celebrarli.

Fico ha rivendicato l’impegno della Regione per il diritto allo studio e la riqualificazione degli immobili e dei quartieri. Manfredi ha auspicato che le nuove strutture entrino nella vita delle comunità che le ospitano, favorendo occasioni d’incontro e socialità. Obiettivi condivisibili. E tanto più interessanti quando si passa dalle polemiche nazionali alle inaugurazioni sul territorio.

Il programma dell’Adisurc prevede altri interventi, con l’obiettivo di arrivare a 1.008 posti alloggio entro il 2027. Nessuno sostiene che due inaugurazioni risolvano l’emergenza abitativa. Ma nemmeno che, per difendere il diritto allo studio, sia obbligatorio ignorare ogni risultato che disturba la propaganda contro il governo. È qui che le polemiche dell’Udu mostrano il loro limite: se la protesta vuole rappresentare gli studenti, deve saper riconoscere anche i passi avanti, senza chiedere prima chi possa intestarseli. Altrimenti il diritto allo studio diventa il pretesto e il bersaglio resta sempre Bernini. Quanto al campo largo, la divisione dei compiti è impeccabile: Schlein e Conte alla contestazione, Fico e Manfredi al taglio del nastro. Agli studenti i posti letto, alla sinistra due parti in commedia.