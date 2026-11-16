“Agli italiani mancano i soldi per le mutande”. La sparata di Zingaretti, Procaccini lo fulmina in tv

Il Pd ha trovato una nuova frontiera della polemica politica: le mutande degli italiani. Non è una boutade, ma l’ultima uscita di Nicola Zingaretti, protagonista di un acceso scontro televisivo con l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini. Il tema di partenza era quello delle difficoltà economiche delle famiglie, ma l’esponente dem ha pensato bene di spingersi parecchio oltre, dipingendo un Paese nel quale i cittadini non avrebbero neppure i soldi per acquistare la biancheria intima.

“Stanno chiudendo i negozi perché la gente non ha più i soldi e non arriva a fine mese, perché non riesce ad andare a mangiare una pizza la sera, perché non hanno i soldi per cambiarsi le mutande”, ha scandito Zingaretti durante il suo intervento a Inside 24, su Rainews24. Una fotografia talmente catastrofica da provocare l’immediata reazione di Procaccini, incredulo davanti alle parole dell’avversario politico.

“Madonna mia, questa roba è vergognosa. Questa cosa che gli italiani non si possono cambiare le mutande. Ma veramente volete fare una campagna elettorale così? Dicendo agli italiani che sono dei morti di fame e che non si possono cambiare le mutande?”, ha replicato l’esponente di FdI, contestando soprattutto il linguaggio utilizzato dall’ex governatore del Lazio.

E in effetti il punto è proprio questo. Le difficoltà economiche di una parte delle famiglie italiane sono un argomento serio, che meriterebbe numeri, proposte e un confronto sulle politiche da adottare. Ridurre tutto all’immagine degli italiani che non possono permettersi un paio di mutande rischia invece di trasformare una questione sociale in una caricatura buona per alimentare lo scontro televisivo. Con buona pace della dignità delle persone che si vorrebbero difendere. “Ma che cavolo, ma un minimo di dignità. Anche se fosse vero, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, è vergognoso”, ha insistito Procaccini.

Zingaretti, però, non ha fatto passi indietro. Anzi, ha accusato l’interlocutore di voler eludere il problema: “Stai facendo demagogia perché avete paura di dire che c’è un drammatico aumento delle disuguaglianze. E queste disuguaglianze hanno colpito soprattutto il ceto medio, che non ha più soldi per comprare le cose”. Un tentativo di riportare la discussione sulle disuguaglianze, senza tuttavia chiarire perché denunciare le difficoltà del ceto medio debba necessariamente significare descrivere gli italiani come persone incapaci di acquistare perfino la biancheria intima. La chiusura è stata ancora di Procaccini, con una replica tanto semplice quanto efficace: “Dire che non siamo tutti ricchi non vuol dire che non possiamo cambiarci le mutande, ma vergognati”.

Difficile sintetizzare meglio il cortocircuito. Per denunciare la povertà non occorre trasformare un intero Paese in un esercito di disperati. E soprattutto non serve tirare in ballo le mutande. Anche perché tra una critica alle politiche economiche del governo e una sparata buona per diventare virale sui social passa una differenza sostanziale: quella tra l’argomentazione politica e la propaganda.