Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 04:53
In evidenzaAggiornato alle ore 04:53
Interni

Alessandro Verri: “Queste scelte servono solo a fare cassa”

Il capogruppo della Lega critica i divieti al traffico, che creano solo disagi

Marta Bravi
Sì al "Summit per la pace". Ma Avs non cede su Tel Aviv
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

La giunta ha annunciato la seconda parte della ciclabile sul ponte della Ghisolfa. I dati mostrano come Area B abbia diminuito l’ingresso delle auto dello 0,6%, Area C del 25%, il tasso di motorizzazione è di 505 auto ogni 1000 abitanti. Le politiche green non danno i risultati sperati.

«L’unica cosa che è risultata efficace è l’aumento del bilancio del Comune, cioè le entrate, grazie alle multe: 178,6 milioni di euro. Il vero dato sulla mobilità dimostra anche come i divieti non siano la soluzione».

Sulla ciclabilità?

«Tutti vorremmo una città dove le bici possono circolare in sicurezza. È anche vero che bisogna garantire il diritto di poter scegliere come muoversi. Perciò bisogna far convivere le diverse esigenze. Quello che ha fatto fino ad oggi la giunta è stato realizzare piste ciclabili insicure tanto che il numero di incidenti sulle due ruote è aumentato: nel 2025 gli incidenti con lesioni sono cresciuti del 5,4% rispetto al 2024, superando gli 8mila, mentre i morti sono scesi da 38 a 21. Bisogna ripensare la mobilità».

Ieri il convegno sulla mobilità e il mondo produttivo: si è parlato della necessità di un piano della logistica.

«Agevolare i commercianti che possono continuare a svolgere le proprie attività senza i divieti che oggi ci sono. Facciamo l’esempio su corso Buenos Aires, il carico scarico delle merci è diventato estremamente complicato. Così le pedonalizzazioni hanno penalizzato molto i commercianti. Come in piazza Bettini».

Anche la ZTL all’Isola...

«Assurda! Per poter accompagnare a casa una persona devo chiedere il permesso a tutto il Comune, cioè rende più difficile la vita ai residenti, oltre al fatto che non c’è nessun beneficio per i commercianti. Quella del Quadrilatero è un’altra insensata».

Tre proposte sulla mobilità

«La metropolitana aperta il venerdì e il sabato almeno 24 ore. Secondo, sul tema dei mezzi pubblici, il ripristino di quel 30% di corse tagliate. E poi il rinvio di tutti i divieti che devono entrare in vigore in Area B e C».

Comune Di MilanoPiste CiclabiliLega (partito Politico)