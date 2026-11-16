Alessandro Verri: “Queste scelte servono solo a fare cassa”

La giunta ha annunciato la seconda parte della ciclabile sul ponte della Ghisolfa. I dati mostrano come Area B abbia diminuito l’ingresso delle auto dello 0,6%, Area C del 25%, il tasso di motorizzazione è di 505 auto ogni 1000 abitanti. Le politiche green non danno i risultati sperati.

«L’unica cosa che è risultata efficace è l’aumento del bilancio del Comune, cioè le entrate, grazie alle multe: 178,6 milioni di euro. Il vero dato sulla mobilità dimostra anche come i divieti non siano la soluzione».

Sulla ciclabilità?

«Tutti vorremmo una città dove le bici possono circolare in sicurezza. È anche vero che bisogna garantire il diritto di poter scegliere come muoversi. Perciò bisogna far convivere le diverse esigenze. Quello che ha fatto fino ad oggi la giunta è stato realizzare piste ciclabili insicure tanto che il numero di incidenti sulle due ruote è aumentato: nel 2025 gli incidenti con lesioni sono cresciuti del 5,4% rispetto al 2024, superando gli 8mila, mentre i morti sono scesi da 38 a 21. Bisogna ripensare la mobilità».

Ieri il convegno sulla mobilità e il mondo produttivo: si è parlato della necessità di un piano della logistica.

«Agevolare i commercianti che possono continuare a svolgere le proprie attività senza i divieti che oggi ci sono. Facciamo l’esempio su corso Buenos Aires, il carico scarico delle merci è diventato estremamente complicato. Così le pedonalizzazioni hanno penalizzato molto i commercianti. Come in piazza Bettini».

Anche la ZTL all’Isola...

«Assurda! Per poter accompagnare a casa una persona devo chiedere il permesso a tutto il Comune, cioè rende più difficile la vita ai residenti, oltre al fatto che non c’è nessun beneficio per i commercianti. Quella del Quadrilatero è un’altra insensata».

Tre proposte sulla mobilità

«La metropolitana aperta il venerdì e il sabato almeno 24 ore. Secondo, sul tema dei mezzi pubblici, il ripristino di quel 30% di corse tagliate. E poi il rinvio di tutti i divieti che devono entrare in vigore in Area B e C».