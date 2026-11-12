Allarmi bomba, concluso l’incontro con le opposizioni. Conte: “Proposte le faccia il governo”. Schlein: “Disponibili a collaborare, ma no a deleghe in bianco”. Calenda: “Bene la riunione”. Renzi critico

Le opposizioni hanno accettato l’invito della premier Giorgia Meloni per un incontro ai massimi livelli dopo gli allarmi bomba che ieri hanno colpito centinaia di scuole in tutto il Paese. L’inizio del confronto è iniziato alle 8:30 ed è durato un paio d’ore. Nell’appellarsi alle opposizioni, Meloni aveva sottolineato che i gravi fatti di ieri sono un questione di “sicurezza nazionale”. Sempre Meloni, in un video diffuso ieri dopo la riunione urgente del Governo, aveva detto: “non permetteremo ad un mail anonima di decidere il calendario scolastico”. A Palazzo Chigi sono arrivati tutti: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Riccardo Magi, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Roberto Vannacci, visti gli impegni all’Europarlamento, ha dato mandato di rappresentare Futuro Nazionale al deputato Edoardo Ziello. Al tavolo ci sono anche i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Luca Ciriani. Meloni ha aperto il confronto con le opposizioni rivolgendo ai loro rappresentanti un appello all’unità. Ha inoltre sottolineato che l’incontro non sostituisce l dibattito o l’informativa in Parlamento. Dopo l’incontro, la premier è partita per Dublino per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio Europeo informale.

All’uscita i rappresentanti delle opposizioni hanno commentato quanto discusso con il Governo. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha dichiarato di aver apprezzato il confronto, “ma deve proseguire nelle sedi competenti che sono il parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è il governo. Noi come opposizioni siamo disponibili a collaborare davanti a minacce al Paese e all’allarme sociale”. Ma subito la leader dem ha messo i paletti: “No a deleghe in bianco al governo. Decideremo nel parlamento e nelle sedi opportune. Bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture competenti sulla cybersicurezza e abbiamo proposto di spostare una parte di risorse sulla cybersicurezza”.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha sottolineato che su questi temi “deve esserci massima collaborazione. Non c’è distinzione tra maggioranza e opposizione. Non possiamo far correre i genitori a prendere i figli a scuola, servono protocolli per gestire tutto questo. Il governo ha strumenti, esperti e soluzioni tecniche per gestire tutto questo”. Dopo questa premessa, il leader pentastellato non ha però risparmiato una stoccata all’esecutivo: “le proposte deve farle il Governo. Ieri il paese si è bloccato per delle mail massicce inviate alle scuole. Non possiamo permettercelo, basta dotarci di un protocollo. Invece dobbiamo affrontare gli attacchi informatici, la guerra ibrida e la cybersicurezza, coordinando le azioni e le autorità competenti per avere una risposta unitaria”.

Critiche sulla gestione della crisi di ieri da parte del leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni. “Abbiamo chiesto alla premier perché in Irlanda le autorità avevano preventivamente avvertito le scuole, chiedendo di rimanere aperte perché le mail non erano ritenute un pericolo. Abbiamo chiesto protocolli e strumenti, abbiamo chiesto che aumentino finanziamenti alla cybersicurezza. Su questo attendiamo delle proposte dal governo, poi le valuteremo”. Poi la precisazione di Fratoianni: “disponibilità a collaborare, ma non è una delega in bianco”. L’altro leader di AVS, Angelo Bonelli, ha avanzato la richiesta di creare “una centrale unica per la cybersicurezza e i servizi italiani, aumentare le risorse contro gli attacchi hacker. Abbiamo ribadito una preghiera, un invito: una cosa è la difesa dagli attacchi nella cybersicurezza un’altra sono i sistemi d’arma. Gli hacker non vengono fermati con i cannoni”.

Stop a deleghe in bianco all’esecutivo anche dal segretario di +Europa Riccardo Magi: “Ieri c’è stato un mail bombing massivo in grado di creare grandi problemi al Paese. Servono protocolli per evitare che le risposte dettate dalla spontaneità e dall’angoscia possano favorire il caos. Bene l’appello all’unità ma non è una delega in bianco”.

All’uscita anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha espresso il suo scetticismo sull’incontro, parlando di “metodo molto buono, ma non altrettanto buono nel merito”. “Sulla cybersicurezza, su come sono stati spesi soldi, chi decide cosa, tanti attacchi seri e importanti ma quello di ieri si poteva risolvere semplicemente con un buon antivirus anziché spendere soldi su Paragon per spiare giornalisti e preti”, ha puntualizzato.

Giudizio positivo dal leader di Azione Carlo Calenda. “Meloni ci ha detto che stanno lavorando al rafforzamento delle misure di sicurezza e ai nuovi protocolli. Siamo sotto attacco cognitivo e cyber. Dobbiamo partire, come confermato dalla premier, al varo dello scudo democratico. Bene la riunione e l’unità su questi temi”.

“Noi al presidente del consiglio abbiamo ribadito che su tutte queste tematiche che stanno a cuore alla nazione Futuro Nazionale ci sarà e proporrà le proprie proposte infatti in giornata le invieremo un elaborato che i nostri uffici stanno scrivendo. Il problema però è che ieri purtroppo le famiglie italiane hanno pagato la mancata attuazione della linea Vannacci, ovvero investire per la sicurezza di nazioni straniere i soldi italiani non risolve i problemi degli italiani”, ha detto il deputato di FN Edoardo Ziello.

Dopo l’incontro con le opposizioni, Palazzo Chigi ha annunciato la definizione di “un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme” nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici - si legge nella nota - Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”

Poco prima, in un’intervista telefonica con Rtl 102.5, il vicepremier Salvini ha dichiarato che “coinvolgere tutto il Parlamento, evitando almeno sui nostri figli le polemiche, è un gesto di buonsenso”. Tornando poi sulla mail anonima che ha gettato nel caos le scuole, “già alcuni direttori didattici, leggendo l’intestazione, hanno evitato l’evacuazione perché si sono resi conto che non era una minaccia attendibile. Comprensibile l’atteggiamento di altri che hanno evacuato. Da genitore è molto meno comprensibile il fatto che oggi delle scuole siano chiuse, questo è assolutamente impensabile”. Alla stesso tempo, il leader della Lega non si è sbilanciato su eventuali responsabilità russe: “Non ci sono evidenze di nessun tipo e quindi prima di additare presunti colpevoli bisogna stare attenti”.