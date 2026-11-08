Altra figura da Bonaccini. Ora falsa le foto di Tajani

Ci voleva talento, nel 2023, per perdere le Primarie contro Elly Schlein, e Stefano Bonaccini ne ha da vendere. Ma il Bruce Willis di Campogalliano ha pure coraggio: accusa il governo di aver tagliato la sanità e lui, prima di volare a Bruxelles, da governatore dell’Emilia Romagna ha lasciato una voragine di 200 milioni (era arrivato a 800), certificata anche dal Quotidiano Sanità. Bonaccini, spedito a giugno 2024 all’europarlamento, promoveatur ut amoveatur, ha mollato anzitempo l’Emilia, ceduta a Michele De Pascale anche lui dem il quale ha ammesso l’enorme disavanzo. Solo a sinistra possono capire il latino, Bonaccini ha detto che quelli di destra sono «ignoranti», lui non è laureato ma non lo erano nemmeno Quasimodo, Montale né Churchill, che però il presidente del Pd supera in ingegno. Maggio 2023, la sua regione (non di Churchill) va sott’acqua: solo 12 delle 23 opere idrauliche promesse da Bonaccini sette anni prima sono attive e lui, con un colpo di Bonaccini, si scaglia contro Giorgia Meloni. Risuccede un anno e mezzo dopo e il modenese cresciuto nel Pci rilancia: le destre se ne fregano del cambiamento climatico, sennonché la delega al Clima, nella sua terra rossa martoriata dagli amministratori rossi, ce l’aveva la Schlein, per due anni assessore e vicepresidente dell’Emilia Romagna.

Ora Bonaccini che in bacheca vanta più medaglie di un reduce del Vietnam ha taroccato una foto del ministro Antonio Tajani al quale ha messo in testa un cappellino, rosso pure questo, con la scritta Make America Great Again. Voleva denigrarlo dopo la sconfitta di Trump alle elezioni di medio termine ma Bonaccini, non l’avremmo mai detto, s’è auto-sbertucciato: smascherato, e per smascherare Bonaccini non serve Tom Ponzi, ha cancellato tutto. Poi con invidiabile sprezzo del ridicolo ha detto: «Vista la richiesta di Forza Italia e per non ingenerare equivoci ho rimosso il post con un meme ironico su Tajani che indossava un capellino Maga, che pur aveva tenuto come ampiamente documentato». Per i dem il governo non fa abbastanza contro l’abuso dell’intelligenza artificiale e siamo d’accordo, soprattutto perché quella naturale va ancora forte.

Il ministro degli Esteri ha allargato le braccia: «Spiace che ci siano persone come il presidente del Pd che usano notizie false per attaccarmi. Faccio appello a tutte le forze politiche, la disinformazione aiuta le false informazioni

anche per altri fini. Evidentemente la disinformatia non è uscita dal convincimento politico del partito». La premier è stata lapidaria: «È preoccupante la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell’opposizione. La libertà d’espressione non può mai diventare terreno di disinformazione». Andiamo avanti.

Nel 2017, quando Veneto e Lombardia celebravano i referendum per l’autonomia, Bonaccini sosteneva che lui la rivendicava da prima. Quando il centrodestra l’ha portata in parlamento Bonaccini ha fatto dietrofront, «non è l’autonomia che volevo». Forse qualcuno l’ha modificata con le nuove tecnologie. Nel 2020 il dem ha scritto un libro, La destra si può battere: dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore. Le sue idee sono andate a ruba. Quando Elly l’ha battuto abbiamo tirato un sospiro di sollievo: eravamo convinti che con Bonaccini a capo dell’opposizione ci saremmo annoiati a morte. Invece avremmo riso a crepapelle. Facciamo ammenda.