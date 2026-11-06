Anche Boeri boccia Calabresi sull’ipotesi dei due stadi

«A San Siro due stadi a pochi metri di distanza non hanno alcun senso». A sostenerlo è l’architetto Stefano Boeri, che si unisce al coro di quanti a sinistra (dal sindaco Sala ad Avs) hanno bocciato l’idea del giornalista Mario Calabresi, candidato alle primarie del Pd. Anche Boeri partecipò nel 2011, battuto ai gazebo da Giuliano Pisapia. Come architetto ricorda di essersi «impegnato sia nell’idea di recuperare il Meazza sia nell’idea di immaginare qualcosa di fortemente innovativo». Avrebbe preferito salvare il Meazza, poi «la scelta non è mia. San Siro è un posto a cui sono legato e per me è possibile recuperarlo: credo anche che bisogna lasciare sempre spazio all’innovazione». Ma sui due stadi - ipotesi che il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa è convinto si possa realizzarsi con una giunta di centrodestra - Calabresi raccoglie un’altra bocciatura nell’area di riferimento.

Gli ambientalisti intanto non si arrendono e giocano le (ultime forse) carte per salvare il Meazza. La giunta ha prorogato fino al 15 novembre la scadenza per depositare le osservazioni alla Valutazione di impatto ambientale (Vas). Ieri il consigliere del gruppo misto e portavoce del Coordinamento tutela Parco Ovest Enrico Fedrighini ha inviato al sindaco e a tutti gli enti coinvolti il documento trasmesso dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente, affiliata all’International Society of Doctors for the Environment (Isde) riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Oms, a cui lo stesso Fedrighini si era rivolto per avere un parere di natura metodologica. «Mercoledì - scrive Fedrighini - ho ricevuto formale comunicazione dal Comitato scientifico, redatta dall’epidemiologo ambientale Fabrizio Bianchi. Il titolo è eloquente: Area di San Siro e proposta di nuovo stadio: la salute e la sostenibilità dell’area devono orientare le scelte e non seguirle». Sostiene l’esigenza di integrare già in questa fase nella Vas una Valutazione di impatto sulla salute (Vis): «Dichiarare che non è stato possibile effettuare una specifica valutazione del rischio cancerogeno per la fase di cantiere perché le simulazioni non includevano i contaminanti cancerogeni considerati è ammissione di un rischio non quantificato, non di un rischio dimostrato assente» sostiene.