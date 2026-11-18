L’Agenzia del Tpl ha bocciato il piano «Mobility Project» presentato da Atm, la cordata con Hitachi Rail e Webuild per rafforzarsi in vista della futura gara internazionale. Un piano «insostenibile» e privo della «pubblica utilità» anche per i tecnici comunali seduti in commissione. Il problema per il sindaco Beppe Sala, più della notizia-bomba stessa, è che sia uscita. Il leghista Samuele Piscina è intervenuto lunedì in consiglio comunale per chiedere chiarimenti. Sala ieri ha sostenuto che «è veramente spiacevole che siano uscite notizie. Mi rivolgerò formalmente all’Agenzia per il Tpl perchè o le hanno fatte uscire loro, e allora c’è da chiedersi perchè, oppure li invito a fare un esposto. Non è possibile che queste voci escano a Borse aperte, non parliamo solo di Atm ma di società quotate. É incomprensibile». Per quanto riguarda il bando, pensa che «l’Agenzia dovrà decidere a breve», sembra «inevitabile un’ulteriore proroga del servizio ad Atm», che si «debba fare una gara lo dice la legge, che sia molto difficile lo dice il fatto che siamo in proroga dal 2016. Suppongo che istruirà una gara, è qualcosa che andrà a finire nel mandato successivo». Sembra «tutto surreale - afferma il capogruppo FdI Riccardo Truppo -, in aula l’assessore alla Mobilità Arianna Censi negava che fosse arrivata qualche notizia ufficiale, non solo non c’è coscienza del problema ma si finge pure che non esista. Come sul caso San Siro, l’amministrazione ha provato a gestire i guai in poche stanze per evitare di coinvolgere tutte le anime della sinistra che avrebbero remato in senso opposto. E ora il tema è difficile da gestire». Per Alessandro De Chirico (Fi) in vista di una gara «va garantito un piano di assunzioni concreto con stipendi proporzionati al costo della vita a Milano. Il Pd lasci al prossimo sindaco la stesura del bando». Il capogruppo della Lega Alessando Verri puntualizza che «questo piano è nato su input dello stesso Comune e la responsabilità politica è di chi ha scelto i vertici dell’azienda, non dei tecnici. Rivendicare oggi la separazione tra politica e dirigenti non basta. Serve subito una commissione comunale per afre chiarezza». E chiedono «un tavolo urgente per difendere l’unità del gruppo Atm e il servizio» i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Orsa), «non si gioca con il lavoro. Vanno evitate frammentazioni. Si proceda con una proroga o con un bando a lotto unico».