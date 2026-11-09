Caccia ai voti in moschea

Dal «grande comitato per la rivoluzione» alla kefiah è un attimo. Lorenzo Pacini, candidato alle primarie per la scelta del sindaco di Milano, ha pensato bene di replicare il «modello Majorino» Se l’esponente del Pd, anche lui indicato tra i possibili aspiranti alla guida del capoluogo lombardo, aveva fatto un «Bangla tour», Pacini punta sullo zoccolo duro della comunità islamica. L’appuntamento si è tenuto ieri in via Padova 366, dove sorge la moschea Mariam, già finita al centro dell’attenzione per le raccolte fondi promosse a favore dell’associazione di Mohammad Hannoun, in carcere con l’accusa di aver finanziato Hamas. A pubblicizzare l’iniziativa è «Navigatori del bene» che annuncia il progtto: «Trasformiamo la Moschea in un luogo di confronto politico». Gli organizzatori rivendicano il rapporto tra appartenenza religiosa e partecipazione elettorale. «La solidarietà islamica è una questione politica», si legge nella presentazione dell’evento. E ancora: «Le elezioni municipali cambiano la vita di chi dipende dalle infrastrutture pubbliche per lavorare, curarsi, vivere. E chi è a posto deve sapere per chi vota». Un concetto ribadito anche nella locandina diffusa dalla stessa moschea, dove si sostiene che votare consapevolmente sia «un dovere civile quanto religioso». Per questo, spiegano gli organizzatori, il luogo di culto diventerà uno spazio di «riflessione, discussione e confronto politico». Il programma si apre con un’introduzione sulla zakat, l’elemosina obbligatoria prevista dall’islam, per poi affrontare salari, case popolari, infrastrutture e futuro di Milano. Fino al lancio della figura di Pacini: «Nella pratica, cosa potrà fare il sindaco?». La sovrapposizione tra dimensione religiosa e mobilitazione politica richiama uno degli aspetti centrali del pensiero dei Fratelli Musulmani: l’idea che l’islam non debba limitarsi alla sfera spirituale, ma debba organizzare anche la vita sociale e politica. E, infatti, organizzano attività linguistiche, servizi rivolti alla comunità e ora anche incontri sulle elezioni comunali. È questo il quadro che emerge dalle iniziative pubblicizzate dall’associazione: un centro religioso che svolge anche funzioni sociali e che apre esplicitamente le proprie porte al dibattito politico. Un dibattito in cui vuole essere parte attiva. A rendere ancora più significativo il contesto è il nome di Roberto Hamza Piccardo, tra i fondatori dell’Ucoii e figura storica dell’islamismo italiano, associato alla moschea Mariam. Piccardo ha espresso negli anni posizioni apertamente politiche, arrivando a proporre un’interlocuzione strutturata tra il mondo musulmano e la sinistra. Mentre si avvicina la partita per Palazzo Marino, l’iniziativa di ieri mostra come le moschee siano diventate interlocutori imprescindibili per la politica. E in questo caso sono gli stessi promotori a presentare il voto come un dovere religioso. Che, ovviamente, è orientato sempre a sinistra.