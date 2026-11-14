Calenda liquida D’Amato: “Auguri a sinistra”

Uno vuole fare il «centro» (anche se in passato diceva che gli facesse «schifo»), l’altro preferisce il più rassicurante Campo largo. Carlo Calenda e Alessio D’Amato hanno sciolto il loro duo. Troppo orgoglioso, il primo, per «baciare la pantofola» a Goffredo Bettini «in cambio di un assessorato», troppo legato al Partito Democratico, il secondo, per non sostenere sin da adesso la ricandidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Il divorzio tra il leader di Azione e l’ex assessore alla Sanità della Regione Lazio si consuma attorno alle logiche romane. D’Amato scalpita, vuole far parte del «Campo gualtierano» in sostegno del primo cittadino per il secondo giro in Capitale: in ballo c’è un posto in Giunta. Ma Calenda, pur dicendosi favorevole in pubblico, nicchia. È così, in un nuvoloso fine settimana autunnale, che il peso politico di Azione nel Lazio si dimezza in un quarto d’ora. L’ex assessore regionale annuncia il ritorno nel Pd. Nel frattempo l’ex ministro dello Sviluppo ha già dato il benservito al suo ex coordinatore romano con un post: «Gli auguro successo». La strada è libera: D’Amato può aspirare a un posticino in Campidoglio. Del resto, i cittadini del Lazio hanno già sperimentato l’incisività della sua azione politica, fuori e dentro alle istituzioni. Ci si ricorderà, per esempio, di un danno erariale da 275mila euro. La vicenda è questa: tra il 2005 e il 2008, 275mila euro di contributi pubblici destinati all’onlus Italia-Amazzonia (presidente D’Amato) sarebbero stati dirottati all’associazione politica «Rosso-verde». La finalità? La propaganda politica. Nel 2022, si era pronunciata la Corte dei Conti: condanna in primo grado e restituzione della somma per D’Amato. Poi è intervenuta la prescrizione. Ma le performance migliori dell’ex azionista hanno riguardato la sanità regionale. Quando sulla Cristoforo Colombo è scoppiato il caso delle «mascherine fantasma», cioè la fornitura a Eco.Tech da 35.8milioni di euro, di cui circa 15 anticipati, con il mancato arrivo di gran parte del materiale, chi ricopriva l’incarico di assessore alla sanità? Sempre lui, l’uomo che ha cercato per mesi di portare Calenda nel «Campo gualtierano» senza troppi risultati. Certo, ieri il leader di Azione ha dovuto fare una dichiarazione aperturista verso il sindaco di Roma: il rischio, altrimenti, è che anche i dirigenti rimasti scappino dal partito. Ma torniamo a D’Amato. Dimostrando anche acume geopolitico, l’ex assessore è stato il più strenuo difensore della collaborazione tra lo Spallanzani di Roma e il Gamaleya, istituto russo. Il fine sarebbe stato quello di sperimentare lo Sputnik, il vaccino moscovita. All’inizio del 2022, il progetto è venuto meno. Un’operazione che, ai tempi, è stata accompagnata da profonde polemiche per la possibilità che, attraverso lo scambio di dati, alla nazione di Vladimir Putin venissero servite più operazioni di spionaggio su un piatto d’argento. Di lì a poco, l’invasione russa dell’Ucraina avrebbe minato, per la prima volta dal dopoguerra, la pace in Europa. Per il resto, D’Amato ha lasciato in eredità il disastro delle liste d’attesa e una caterva di rilievi.

Per fortuna dei cittadini romani, la delega alla Salute di un assessore capitolino non ha il peso dell’equivalente regionale. Insomma, anche qualora Gualtieri dovesse confermarsi come primo cittadino, lo sconforto sarebbe attutito da un respiro di sollievo.