Campania nel caos, brogli dopo le tangenti. Firme false per le liste

«Chiudi la porta». Poi prende una penna blu e comincia a firmare al posto degli elettori. Una firma dopo l’altra, usando i documenti d’identità di persone che, secondo gli investigatori, non sapevano nulla. Non è la scena di un film, ma quanto immortalato dalle telecamere della polizia giudiziaria negli uffici del Centro Unico di Servizi (Cus). A impugnare la penna è Dario Vicedomini, compagno dell’ex deputata grillina Teresa Manzo, commissario coordinatore della struttura, che avrebbe falsificato le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste per le regionali in Campania del novembre 2025. Una vicenda che rischia di aprire un nuovo fronte politico nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle infiltrazioni del clan Venuso negli appalti pubblici. È il 17 ottobre 2025. Mancano poco più di cinque settimane alle elezioni. Roberto Scolaro entra nell’ufficio di Vicedomini con alcuni documenti. «Non ci stanno le firme», gli dice. «Ma perché non le hanno messe?», replica il commissario. Poi l’invito a chiudere la porta per non essere visti. Vicedomini sostiene che i dati anagrafici riportati sui moduli sono stati compilati con la stessa grafia, chiede una penna blu e dice: «Sai come faccio? Alla vecchia maniera». Quindi completa gli elenchi e appone le sottoscrizioni. Ma, furbescamente, non usa firme qualsiasi. Da dove escono le presunte firme false?

Secondo la ricostruzione investigativa, per predisporre gli elenchi sarebbero stati utilizzati i documenti d’identità di ex soci delle cooperative, senza che questi ne fossero a conoscenza. Vicedomini avrebbe pescato nelle sue coop (25 giugno e la Primavera) formate da ex detenuti. Firme fittizie che potrebbero mettere in imbarazzo la coalizione del presidente grillino Roberto Fico. Tra i nominativi pronunciati durante la compilazione ci sono Rosario Goffredo, Biagio De Stefano, Carmine Troise e Francesco Grossi, tutti ex soci della coop La Primavera III. Vicedomini consulta persino il computer per recuperare ulteriori dati anagrafici. Le telecamere documentano venti minuti di operazioni, dalle 13 alle 13.20. Al termine, il commissario riconsegna a Scolaro i documenti compilati affinché vengano riposti nel raccoglitore. Ma quello che emerge dalle carte è una vera e propria attività organizzata per arrivare in tempo alla presentazione delle liste. Il 22 ottobre Giuseppe Amalfi si presenta nell’ufficio di Vicedomini con altri moduli. «Qua sono 9, ora mi sono preso altri moduli e domenica vado nell’associazione dagli amici miei». Il commissario lo interrompe: domenica sarebbe troppo tardi, perché le liste devono essere depositate entro pochi giorni. Gli consegna quindi un documento destinato a Giovanni Annunziata, precisando che il materiale dovrà successivamente arrivare ad Alfonso Quaranta. La sera stessa Vicedomini chiama Quaranta. «Teniamo tutte le cose pronte». «Cosa sono le cose pronte?», chiede l’interlocutore. «Le liste, le firme», risponde. Ma Quaranta vuole anche i certificati elettorali. Senza quelli, infatti, le sottoscrizioni non sarebbero sufficienti per presentare le liste. Il giorno successivo parte così un’altra corsa, questa volta per recuperare quindici certificati. Vicedomini contatta Ciro De Simone, socio della cooperativa 25 giugno, che spiega di non sapere come procurarseli. Il commissario precisa di avere già a disposizione documenti d’identità e deleghe. Quaranta continua a sollecitare la consegna della documentazione. Per chi venivano falsificate quelle firme? Quali liste elettorali avrebbero dovuto beneficiare delle sottoscrizioni raccolte utilizzando i documenti di persone inconsapevoli? Gli investigatori hanno ricostruito chi compilava gli elenchi, chi apponeva le firme e chi doveva ricevere i documenti. Resta da individuare il destinatario politico di quell’operazione. Perché dietro quelle firme non c’è solo un possibile falso documentale, ma un interrogativo che riguarda la regolarità della presentazione delle liste alle Regionali. Nel coalizione di centrodestra le uniche due compagini chiamate a raccogliere le sottoscrizioni sono state la lista centrista di Gianfranco Rotondi e i Pensionati. Rotondi esclude qualsiasi legame sia con Vicidomini che con la compagna Manzo. Probabile quindi che Manzo e il compagno Vicidomini abbiano aiutato la coalizione del governatore in carica della Campania Roberto Fico a racimolare le firme. A favore di chi? Le liste indiziate sono «Fico Presidente» e «Noi di centro» di Clemente Mastella.