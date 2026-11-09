Campo largo con scadenza: “Quanto durerà? Due anni”

Campo largo a tempo. Due anni di governo e poi liberi tutti. Perché in 48 mesi si riuscirà «a mettere in sicurezza il Paese». Ove per «mettere in sicurezza significa» vincere le elezioni politiche, eleggere il prossimo capo dello Stato e scegliere profili «amici» delle società partecipate. Non è un retroscena buttato lì nel Transatlantico da una gola profonda. È il quadro disegnato da Matteo Renzi in un colloquio con Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Il leader di Italia Viva non è un passante del campo largo. È stato segretario del Pd, l’unico leader a far ottenere il 40% al Nazareno. Stiamo parlando di un fuoriclasse della Seconda Repubblica, oggi azionista di minoranza del campo largo e punto di riferimento dei centristi della galassia progressista. In estrema sintesi, se Renzi parla è perché conosce pregi e difetti della compagine di centrosinistra.

L’operazione verità dell’ex premier parte da un assunto molto semplice: prima di ogni cosa si dovranno svolgere le primarie a turno unico e dovranno essere un duello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Dato per scontato che la segretaria del Pd vincerà la consultazione per la selezione il leader del centrosinistra, a quel punto toccherà proporre una squadra di governo a Sergio Mattarella. E un minuto dopo iniziare a governare. E Renzi, che ha visto già una serie di governi succedersi e soprattutto è consapevole dell’eterogeneità della coalizione, preconizza già come andrà a finire: «Dureremo due anni, almeno. Allora: in primavera vinciamo le elezioni e...». Sicuro? «Se non sbagliamo mosse, sì, vinciamo». E poi cosa succederà? «In autunno variamo una finanziaria decente. Poi, il primo gennaio 2028, scatta il semestre italiano di presidenza europea. Ci sono passato da premier: con la persona giusta, in Europa, puoi fare molto. Dopo di che, navighiamo con un orizzonte preciso: il 2029. Che è il nostro vero obiettivo». Perché a febbraio del 2029 scade il mandato di Mattarella e si aprirà il grande gioco del Quirinale. «Dovremo farci carico di eleggere un capo dello Stato all’altezza dei predecessori». La lista dei quirinabili del centrosinistra è lunghissima. Include fra gli altri Pier Luigi Bersani, Rosy Bindi, Massimo D’Alema, Walter Veltroni, Giuseppe Conte. Ma nella testa di Renzi il prossimo capo dello Stato deve essere all’altezza dell’attuale. Ecco perché uno dei nomi che ricalcherebbe meglio l’attuale postura di Mattarella rimanda più a Paolo Gentiloni, già premier, già commissario europeo, profilo più rotondo e moderato rispetto agli altri nella lista del Nazareno. Nel disegno renziano rientrerebbe anche Pier Ferdinando Casini che il prossimo anno chiuderà la sua esperienza da parlamentare a distanza di 44 anni dalla prima elezione alla Camera. Casini ha le medesime caratteristiche dell’attuale inquilino del Colle. Ma non è finita. Perché prima di chiudere l’esperienza di governo, i campo-larghisti - secondo la versione di Renzi - dovranno sistemare un’altra faccenda. «Abbiamo le nomine dei vertici delle partecipate». Tutto fatto, arrivederci e grazie. Il paese sarà in sicurezza e il centrosinistra potrà tornare a litigare come sta facendo in queste settimane. «È tutto molto bello», direbbe Bruno Pizzul.