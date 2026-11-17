Elly Schlein chiede una tassa sui super ricchi, invocando il principio della progressività fiscale. La patrimoniale. Carlo Cottarelli, economista, è il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica: ci spiega come funzionerebbe?

«Da quel che capisco, la proposta del Pd ricalca quella dell’economista francese Gabriel Zucman che propone un’aliquota minima del 2% per chi possiede un patrimonio netto superiore ai 100 milioni. In Italia riguarderebbe 2.500 soggetti, per un gettito intorno agli 8miliardi. Al momento non esiste una proposta dettagliata. Ma detta così mi pare di difficile realizzazione».

Difficile realizzazione?

«I 2.500 soggetti se ne andrebbero altrove. Infatti inizialmente il Pd voleva una patrimoniale proposta come tassa europea. Adesso sembra aver cambiato idea, ma per i super ricchi esistono tanti potenti sistemi per eludere una tassa nazionale di questo tipo».

Ci sono altre proposte a sinistra?

«L’unica un po’ articolata è quella di Avs, che colpirebbe 50mila persone sopra i 5,4 milioni di patrimonio, con un gettito di 16 miliardi. Ma sono stime fatte anni fa, probabilmente oggi, con l’aumento dei prezzi azionari e altre cose, saranno 70-75mila. Mentre i 5stelle non hanno una bozza ufficiale, a volte si parla di ricchezza finanziaria, altre di redditi finanziari, che sono due cose diverse. Di concreto c’è una proposta del senatore 5Stelle Mario Turco che prevede una tassa del 2% sulla ricchezza finanziaria, escludendo però depositi e investimenti produttivi. Ma cosa sono gli investimenti produttivi? Se ci mettiamo le azioni, che possono esserlo, la base si restringe molto. Non è chiaro».

Ma a lei, da economista, piace l’idea della patrimoniale?

«A me le imposte sul patrimonio non piacciono perché così si tassa due volte il reddito, la vedo come un esproprio. Va bene in casi eccezionali, che so, una guerra, come un provvedimento una tantum. Altrimenti è una tassa che penalizza gente che ha messo da parte soldi su cui ha già pagato le imposte. Sono contrario a penalizzare chi risparmia».

Quale sarebbe una possibile strada per affrontare fiscalmente il tema delle diseguaglianze?

«Rivedere la tassa di successione: quella sarebbe più accettabile perché chi è già stato tassato non è l’erede, ma chi è venuto prima di lui. È l’unica area in cui consentirei una nuova tassazione. Si potrebbero reintrodurre gli scaglioni e alzare le aliquote. Ma a una condizione: siccome in Italia la pressione fiscale è già alta, il gettito aggiuntivo andrebbe utilizzato per tagliare le tasse a chi produce, euro per euro».

E invece niente sui redditi? Oggi l’ultimo scaglione è sopra i 50mila euro.

«Premesso che in ogni caso non vorrei aumentare le tasse, se qualcuno vuole fare una proposta di sinistra avrebbe più senso aumentare l’aliquota sui redditi alti che introdurre una patrimoniale. Per esempio, sopra i 500mila euro si paga il 50 percento. Era quello che voleva fare Zoran Mamdani: il nuovo sindaco di New York, non ha proposto una patrimoniale. Invece la sinistra europea insiste sui patrimoni, sta diventando un’ossessione che non capisco».

Un’ossessione per perdere le elezioni?

«No guardi non credo che sia dannoso dal loro punto di vista. Prima di tutto è un argomento di sinistra ed essendo stati all’opposizione, è possibile che possa funzionare, nel pacchetto delle altre parole chiave del momento: reddito di cittadinanza, salute, spese militari, tasse sui ricchi. Il problema è un altro».

Qual è il problema?

«I numeri non tornano. Le promesse di spesa eccedono di molto, in particolare nel programma dei 5stelle, quello che può essere ottenuto da una patrimoniale. Inoltre non è ancora chiaro su quale proposta di patrimoniale convergerà la sinistra. È ancora tutto molto confuso».