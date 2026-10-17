Caro-pieno, Enel torna in campo sulle elettriche

Dopo il price cap e l’ondata di iniziative energetiche che hanno risposto all’appello del governo Meloni per sostenere le famiglie italiane in questa fase di forte tensione sui prezzi, l’Enel tona in campo con una nuova iniziativa che riguarda la mobilità. Un buono carburante da 40 euro per i nuovi clienti. E sconti sull’acquisto delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche a casa (Waybox), come pure per la ricarica delle vetture a batteria dalle colonnine pubbliche.«L’offerta abbraccia la mobilità privata nel suo insieme, guardando sia ai possessori di auto elettriche sia a chi ancora si muove con un veicolo endotermico», spiega una nota del gruppo guidato da Flavio Cattaneo. Una nuova possibilità per i consumatori dopo che ad aprire la strada a meccanismi di agevolazione è stata qualche settimana fa Eni con il tetto ai prezzi dei carburanti, seguito dall’offerta Plenitude (sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas). In scia, nei giorni successivi si sono mosse le utility (Iren, A2a, Hera) e compagnie di settore come Ip e Q8.La nuova offerta di Enel è divisa in due. La prima iniziativa è partita ieri, fino al 4 novembre: «Tutti i nuovi clienti luce e gas che aderiranno alle offerte dedicate – spiega il gruppo – potranno ricevere un buono da 40 euro da utilizzare per la ricarica pubblica dei veicoli elettrici tramite l’App Enel On Your Way oppure, in alternativa, per il rifornimento di benzina o diesel presso Q8». Fino all’11 novembre, invece, il gruppo ridurrà fino al 20% il costo della ricarica pubblica elettrica e offrirà la Waybox al prezzo promozionale di 199 euro, con uno sconto del 50%. L’auto elettrica permette di dimezzare le spese di rifornimento: si può calcolare che per percorrere 100 km si spendono circa 7,8 euro in elettrico (che scendono a 6,3 ricaricando a casa), contro i 15,5 euro della benzina e i 12,9 euro del diesel.Considerato un tragitto di 500 km, il risparmio può arrivare a 38 euro a viaggio, stando ai calcoli del gruppo. «Su una percorrenza annua di 10mila km, una famiglia può così risparmiare tra i 750 e gli 800 euro all’anno, quota che sale 920 euro se si ricarica tra le mura domestiche».