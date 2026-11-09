Case gratis per dieci anni. Il piano della Regione Calabria contro lo spopolamento

Si chiama “Ripopola Calabria” il progetto avviato come sperimentazione dalla Regione per contrastare il calo demografico dei piccoli comuni e per recuperare il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato.

Si parte con 50 immobili comunali, ristrutturati e trasformati in abitazioni a spese dell’amministrazione regionale. Case che verranno, poi, destinate gratuitamente per dieci anni a chi vorrà trasferire stabilmente la propria residenza in Calabria. “Venite a vivere in Calabria a zero euro”, è l’invito lanciato dal presidente Roberto Occhiuto. I fondi per questo progetto arrivano dalla sezione ordinaria del Piano sviluppo e coesione (Psc) 2021-2027. Un progetto che coinvolge 25 comuni e ben 15 di questi si trovano in provincia di Cosenza, mentre 6 in provincia di Catanzaro, tre nel reggino, uno nel crotonese e uno in provincia di Vibo Valentia.

Gli interessati possono visionare gli immobili attraverso le fotografie, i dati catastali, le planimetrie e i rendering messi a disposizione sul catalogo online di ‘Ripopola Calabria’. Dopo aver individuato la casa, le persone o i nuclei familiari che non risiedono nei comuni coinvolti nel progetto e che intendono trasferirsi stabilmente in Calabria possono presentare la propria candidatura e l’assegnazione avverrà attraverso graduatorie pubbliche diverse per ciascuna tipologia di abitazione (max 140 metri quadrati), sulla base di criteri stabiliti dalla Regione. Tra chi potrà beneficiare di punteggi specifici spiccano varie categorie di persone tra cui le giovani coppie, le famiglie con figli e nuclei monoparentali, le persone con disabilità, i lavoratori autonomi e anche gli emigrati calabresi che vivono fuori regione da almeno tre anni. Gli immobili non potranno essere subaffittati né potranno essere sfruttati per finalità di lucro, ossia per attività turistico-ricettive come gli affitti brevi. La Regione, con questo progetto, punta a ripopolare i piccoli borghi e mantenere aperti negozi, servizi e i presidi sociali.