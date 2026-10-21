Casellati porta le riforme del governo Meloni negli Usa: dall’Onu alle università, il piano per le nuove generazioni

Onu, Columbia University e UPenn a Filadelfia. Elisabetta Casellati, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione è in missione negli Stati Uniti per presentare le riforme che sta portando avanti il governo Meloni.

“Il principio della valutazione di impatto generazionale è una assoluta novità e sta destando grande interesse in Europa e anche qui negli Stati Uniti”, ha detto Casellati nel corso di un incontro con la stampa in Consolato dopo aver partecipato a un meeting con gli studenti della Italian Academy della Columbia e, al Palazzo di Vetro, con il sottosegretario generale dell’Onu per le politiche, Guy Ryder. “La Vig non è un semplice adempimento burocratico ma un vero cambio di paradigma culturale”, ha detto Casellati riferendosi alla legge sulla semplificazione del 2025.

“Ryder ne ha riconosciuto la sintonia con il Patto per il Futuro e gli obiettivi delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. Nelle prossime ore il ministro vedrà il Segretario Generale Antonio Guterres prima di partire per Filadelfia dove terrà una lectio magistralis alla University of Pennsylvania sul tema delle riforme. Ultima tappa, il Gran Caffè L’Aquila a Chestnut Street nel cuore di Filadelfia: era uno storico locale in Piazza Duomo, premiato nel 2007 come miglior caffè d’Italia che due anni dopo fu danneggiato dal devastante terremoto che colpì il capoluogo d’Abruzzo. Il caffè è rinato a Filadelfia grazie a un incontro tra i proprietari originali, Stefano Biasini e Michele Morelli, e Riccardo Longo, ristoratore della città della Pennsylvania ed esperto di enogastronomia regionale italiana.