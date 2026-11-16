C’è chi vende solo magliette": Marco Rizzo festeggia il nuovo partito e punge Vannacci

A un mese e mezzo dalla sua fondazione, il movimento politico Italia Domani - Marco Rizzo ha tracciato un primo bilancio della campagna di adesione. Secondo quanto dichiarato dallo stesso leader, la nuova formazione avrebbe già raggiunto risultati significativi sia sul piano organizzativo che su quello elettorale, a fronte dei risultati delle recentissime elezioni suppletive.

“Festeggiamo i primi 45 giorni di vita di Italia Domani - Marco Rizzo”, ha affermato Rizzo, “abbiamo preso il 3,77% alle suppletive della Camera dei Deputati a Chieti, abbiamo la componente parlamentare al Senato e abbiamo raggiunto la quota record per una forza politica così giovane di 15.000 iscritti veri”. Secondo l’analisi di Rizzo, dopo poco più di un mese dalla sua fondazione, il movimento ha lanciato “segnali di radicamento nel territorio e di incisività nell’opinione pubblica”, e ha rivendicato la genuinità delle adesioni raccolte finora, una stoccata nemmeno troppo velata a chi, in queste settimane, ha promosso numeri che non trovano riscontro nella realtà.

Nel tracciare la linea politica della formazione, Rizzo ha poi marcato la distanza rispetto ad altre realtà dell’area sovranista perché, dice, “mentre c’è chi fonda la sua azione esclusivamente sul commercio di magliette con motti di ottanta anni fa e per questo perde iscritti e consensi nonostante sia in pista da oltre un anno, noi cresciamo perché rappresentiamo una forza autenticamente sovranista”. Rizzo sembra essere entrato in campo in diretta contrapposizione con Roberto Vannacci, anche se non lo nomina mai nonostante i riferimenti siano molto chiari. Infine, il leader ha riassunto i capisaldi programmatici su cui il movimento intende costruire la propria iniziativa politica nei prossimi mesi, definendosi come “la forza del popolo contro le élite, della difesa dei più deboli contro la globalizzazione cinica, selvaggia e senza regole, del lavoro contro la finanza, della pace contro il riarmo voluto dalla Von Der Leyen”.