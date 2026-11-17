Almeno 1.700 negozi chiusi a Milano negli ultimi tredici anni, con un calo di oltre il 16%. Significa meno servizi ai cittadini e una vetrina spenta aumenta anche il senso di insicurezza nei quartieri. Il sindaco Beppe Sala e il presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli hanno firmato ieri a Palazzo Marino un’intesa in cinque punti per «contrastare la desertificazione commerciale». Rientra nell’ambito dell’iniziativa «Viviamo le cittàLa giornata delle chiavi» promossa a livello nazionale da Confcommercio per richiamare l’attenzione sulla necessità di restituire vita ai locali commerciali inutilizzati e rilanciare le economie di prossimità. Primo punto della strategia? Condividere dati e analisi territoriali. Integrare le informazioni sulla distribuzione delle attività commerciali, sui locali sfitti e sulle caratteristiche socioeconomiche dei quartieri con i flussi pedonali rilevati attraverso Cities Analytics Confcommercio per realizzare una mappatura delle aree pi a rischio desertificazione commerciale e le priorità di intervento. Comune e associazione dei commercianti si impegnano - secondo punto - a promuovere un calendario condiviso di iniziative culturali, sociali e di animazione delle vie commerciali, coinvolgendo imprese, associazioni e cittadini, con un’attenzione particolare alle periferie. Terzo, svilupperanno e bandi e incentivi rivolti a chi apre nuovi negozi in periferia, prevedendo delle premialità (ad esempio sconti sui tributi locali, il sostegno alla riqualificazione di immobili). Al quarto punto l’intesa propone di introdurre un «manager degli sfitti», una figura dedicata al censimento e al recupero dei locali commerciali inutilizzati, capace di facilitare (con il supporto degli uffici comunali e delle competenze del sistema Confcommercio) il dialogo tra proprietari, potenziali conduttori e istituzioni, favorendo accordi per canoni agevolati e nuove opportunità di insediamento. Quinto, i Piani d’Azione Territoriali, ossia aree pilota nelle quali testare e misurare i risultati degli interventi. «Il degrado urbano - sottolinea Sangalli - può essere contrastato attraverso la collaborazione pubblico-privato».