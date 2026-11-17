L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, è indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Nei giorni scorsi sono state svolte perquisizioni nei confronti di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno.

Ieri, a Palermo, a margine della Giornata contro la criminalità transnazionale, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha fatto sapere di aver chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione relativo agli ultimi aggiornamenti della procura di Caltanissetta.

«Non appena avrò finito di leggerlo farò le mie valutazioni», ha assicurato. «Mi permetto di mutuare le parole dei figli di Paolo Borsellino: credo che la verità non si prescriva», ha quindi concluso la Colosimo.