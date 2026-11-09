Congresso della Lega. A Varese vince Andrea Cassani

Quella di Varese non sarà mai una provincia qualunque per la Lega. Qui sono nati Umberto Bossi (per la verità a Cassano Magnago), Roberto Maroni e Attilio Fontana. E qui ieri si è celebrato il primo congresso provinciale dopo il conclave di Milano che ha confermato Matteo Salvini come segretario federale, l’unico a non essere stato congelato prima delle elezioni politiche. I delegati hanno dato un altro mandato al sindaco di Gallarate Andrea Cassani che ha raccolto 286 voti, il 67 per cento, contro i 132 del suo sfidante, il sindaco di Casciago Mirko Reto.

Al congresso nazionale di due settimane fa, Cassani aveva sostenuto la candidatura di Garavaglia. E anche Reto non si poteva considerare propriamente un candidato salviniano. Un gioco di etichette che rifiuta però il rieletto Cassani: «Qui non ci sono anti-salviniani - ha commentato il segretario provinciale dopo la conferma - Il bene della Lega passa dal bene di Salvini che sosteniamo fedelmente». Nella distinzione tra nordisti e lealisti, Cassani propone un’altra dicitura: «Dovremmo diventare tutti realisti, renderci conto della situazione e andare uniti con Salvini per tornare a guadagnare consensi». Magari anche «sotterrando l’ascia da guerra e superando divergenze e vendette» ha aggiunto Cassani che invita i senatori a evitare la sfiducia al capogruppo a Palazzo Madama Massimiliano Romeo, il dissidente che in estate ha chiesto un rinnovamento della Lega. Anche per il governatore Fontana, padrone di casa nel Varesotto, «le firme contro Romeo non dovevano esserci: ha espresso valori che fanno parte della Lega, non ha fatto nulla di grave per essere ritenuto non meritevole di ricoprire quel ruolo». Ci sono, quelle sì, «visioni diverse sulle quali stiamo cercando di confrontarci - ha osservato -, ma la Lega non è mai stata divisa e non c’è nessuna spaccatura». Al congresso provinciale - dove alcune schede, poi annullate, riportavano il nome di Bossi - c’era anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nato anche lui nel Varesotto a Cazzago Brabbia. «Per far sì che alla fine le cose funzionino, è necessario che quelli che perdono riconoscano quelli che vincono. E quelli che vincono devono saper saggiamente utilizzare quelli che perdono» le parole di Giorgetti prima del voto. Affermazioni che assumono anche un significato nazionale e che risuonano come un invito a Salvini perché coinvolga lo sconfitto Garavaglia che non ha gradito la rappresaglia in Senato contro Romeo. Invito che accoglie anche Cassani, condividendo con il suo sfidante l’idea di dividere la provincia di Varese in tre zone - Nord, Sud e Centro - affidate a tre vicesegretari, stesso schema che proponevano Romeo e Garavaglia per la Lega nazionale. Giorgetti si è poi rivolto ai militanti: «In guerra ci sono quelli che hanno armi stratosferiche e missili balistici. Però, nonostante tutte queste armi potentissime, non riescono a conquistare la terra di quelli che la difendono. Perché senza fanteria, tu la terra non la conquisti. Ecco voi militanti siete la nostra fanteria. La Lega non ha missili balistici, ma continua ad avere una militanza radicata che difende la sua terra».