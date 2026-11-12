“Conte al Colle? È capace di tutto”. Grillo minaccia il ritorno e fa tremare il campo largo

Il pericolo per Giuseppe Conte potrebbe arrivare proprio da chi il Movimento 5 Stelle lo ha fondato. E a tremare non sarebbe soltanto l’ex premier, ma l’intero campo largo. Perché Beppe Grillo starebbe valutando un ritorno sulla scena politica, magari con una lista autonoma capace di sottrarre consensi ai pentastellati e complicare ulteriormente i piani dell’aspirante campo largo. Uno scenario ancora tutto da verificare, ma sufficiente a riaprire una frattura mai davvero ricomposta.

A riaccendere le ostilità è stato lo stesso comico genovese, che ai microfoni del Foglio ha riservato una battuta tutt’altro che innocente al suo vecchio alleato: “Conte è capace di tutto… anche di fare il presidente della Repubblica”. Parole che, conoscendo i rapporti tra i due, assomigliano più a una provocazione che a un attestato di stima.

Ma dietro le frecciate personali potrebbe nascondersi qualcosa di politicamente più rilevante. Secondo quanto racconta il quotidiano diretto da Cerasa, attorno al fondatore si starebbe raccogliendo un gruppo di scontenti della gestione Giuseppi e della sua apertura alla sinistra. Persone che lo incoraggerebbero a presentarsi alle prossime elezioni con una formazione indipendente, pronte persino a sostenere economicamente l’operazione. Grillo - particolare tutt’altro che secondario - non avrebbe escluso questa possibilità.

Le conseguenze sarebbero potenzialmente devastanti per Schlein & Co.. In una competizione elettorale nella quale anche pochi decimali possono risultare decisivi, una lista riconducibile al fondatore del Movimento potrebbe sottrarre voti proprio al partito di Conte. E trasformarsi in un problema significativo per l’alleanza con Pd, Avs e gli altri partiti dalle percentuali risicate.

Intanto, il primo banco di prova potrebbe arrivare domenica 22 novembre. Grillo dovrebbe essere ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: un’apparizione televisiva che potrebbe offrire qualche indizio sulle sue reali intenzioni. Per Conte - impegnato a consolidare la propria leadership e a ritagliarsi un ruolo centrale nel centrosinistra, con la tentazione di puntare al post-Mattarella - si profila dunque un’altra incognita. Il campo largo fatica già a trovare una sintesi tra le sue componenti. Se a complicare i conti arrivasse anche il fondatore dei Cinque Stelle, la partita diventerebbe ancora più difficile. E Grillo potrebbe scoprire di avere ancora abbastanza consenso per condizionare il futuro della “sua” creatura.