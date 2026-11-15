Conte sta con gli hacker

La coerenza non è una confidente di Giuseppe Conte. Il caso di Mikhail Andropov, gli allarmi bomba arrivati nelle scuole, hanno facilitato una delle messinscene dell’ex premier: «Negli anni è stata tagliata anche la cybersicurezza», ha scandito contro Giorgia Meloni, «per aumentare i fondi destinati ad armi e difesa. Mentre la premier, per l’ex presidente del Consiglio, «insiste con video su un’Italia che non c’è». A non esserci - di sicuro - è l’impegno del Movimento 5 Stelle per la sicurezza informatica. Il 9 settembre 2025, i grillini hanno presentato una mozione a prima firma Riccardo Ricciardi, il capogruppo, chiedendo lo stop a qualunque aumento di spesa legato ai target della Nato, compresa la cybersecurity. Nella mozione 1/00481 dei 5s si nascondono passaggi precisi: «3,5% da destinarsi alle cosiddette spese militari tradizionali mentre il restante 1,5% da investire in sicurezza e in cybersicurezza». È l’arcinoto accordo sul 5% del Pil in difesa, concordato un anno fa e ripartito in più ambiti. Il partito di Conte sa, quindi, che i target Nato prevedono investimenti sulla sicurezza cibernetica ma ne chiedono l’abbattimento: domandano di impegnare l’esecutivo a «scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato».

Le scelte del governo Meloni vanno in un’altra direzione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ieri ha ricordato le cifre: «Noi nei prossimi anni abbiamo oltre 6 miliardi destinati alla cybersecurity, abbiamo sempre investito in cose importanti e in tecnica». È il 30% in più rispetto agli esecutivi precedenti.

Ieri il capogruppo di Fdi Galeazzo Bignami ha evidenziato l’incoerenza del Movimento 5 Stelle con un video social: «Gli esponenti della sinistra vanno davanti ai microfoni e alle telecamere a dire che il governo deve spendere di più in sicurezza e cybersicurezza, però quando si ritrovano a votare e a decidere sostengono che le spese non debbano essere aumentate». Per Bignami sono «incoerenti» ma anche «bugiardi».

Il coro contiano questi giorni ha intonato la stessa canzone. Il senatore Ettore Licheri ha etichettato Meloni e i suoi come «impreparati»: «La cybersicurezza deve diventare una priorità», ha affermato. Non sono stati da meno i capigruppo grillini delle commissioni Difesa di Camera e Senato, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton: «Sulla cyber questo governo non ha fatto niente, ha solo smontato quanto fatto dal premier Conte». I numeri raccontano una rincorsa del centrodestra, impegnato a recuperare il terreno perso nelle legislature precedenti: «Noi ci siamo mossi da quattro anni - ha insistito Crosetto, rispondendo a una domanda a margine del 239esimo giuramento della Nunziatella - basta vedere gli atti della Difesa, basta guardare veramente i bilanci».

Insomma, la fotografia è questa: il centrodestra è impegnato a inserire le risorse, dotando peraltro il Paese di protocolli sinora inesistenti. Il Campo largo è in clima elettorale: Franco Gabrielli, ex autorità delegata ai Servizi segreti, si esibisce sui social, attaccando lo status quo e dimenticando il suo contributo all’organizzazione della struttura attuale. Il cortocircuito di Giuseppi e dei suoi, se possibile, è persino più contorto: dopo aver caldeggiato la demolizione dei fondi per la sicurezza informatica, il Movimento 5 Stelle insegue la cronaca, domandando a gran voce «più investimenti» contro hacker e minacce del web. Dev’essere un meccanismo contiano. Da premier gialloverde firmò e sostenne i decreti sicurezza, salvo disconoscerli una volta indossati i panni del premier giallorosso: un atteggiamento in pubblico, un altro, il suo contrario, nei palazzi della politica. Proprio come rivendicare la necessità di rimpinguare le casse sulla sicurezza informatica, salvo tentare in Parlamento di tagliare le gambe a qualunque finanziamento.