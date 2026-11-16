Così la lectio di Barbero organizzata da Askatasuna è diventata un evento anti-Meloni

La lectio del professor Alessandro Barbero organizzata dai collettivi di Askatasuna e affini è stata introdotta da un comizio anti-Meloni. Dopo un ping pong durato ore sulla sede in cui lo storico avrebbe potuto tenere la sua conferenza, a Torino, come spesso capita, ci si è piegati alla logica degli antagonisti. Introducendo il professore al Campus Einaudi, gli esponenti dei collettivi ci hanno tenuto ad attaccare il governo per la “criminalizzazione del dissenso”. L’esecutivo, secondo i sodali di “Aska”, utilizzerebbe i migranti come “capro espiatorio”.

Per la deputata di Fdi Augusta Montaruli, quanto accaduto rappresenta “una pagliacciata”. “Da un lato si annuncia la fine dell’occupazione, ma dall’altro, con un’autorizzazione lampo, parrebbe essere stato concesso uno spazio per un comizio anti-Meloni proprio agli stessi soggetti che sono scesi in piazza a devastare tutto”. Sì perchè prima dello speech di Barbero, gli organizzatori hanno rivendicato la “cornice di attivazione” delle occupazioni delle ultime settimane. Non solo: nella premessa dell’evento, un relatore ha anche esaltato la “spontaneità” delle manifestazioni di metà ottobre, quelle che hanno dato vita alla devastazione delle vetrine dei negozi in alcune città, tanto in Italia quanto in Francia. Le “vetrine di lusso” vengono considerate alla stregua di “un nemico”, hanno rivendicato.

La Montaruli sostiene che Barbero sia il “biglietto da visita”. Poi, però, la Torino dei collettivi nasconde ben altro: “Neanche il nome altisonante può far dimenticare chi è che organizza. Non possiamo dimenticare ciò avviene in un ateneo dove due non-studenti cadono da un tetto di notte”. Il riferimento della parlamentare è ai due writer caduti da Palazzo Nuovo durante l’occupazione di queste settimane. Poi ci sono i “danni delle occupazioni” e la preclusione del “diritto allo studio”. Sono molti gli studenti torinesi che, in questi giorni, hanno provato a esprimersi contro le occupazioni.

Tra questi, l’associazione studentesca “Vogliamo studiare”, che ha ricordato una serie di episodi in cui la professoressa Mastromarino, direttrice del Campus, sarebbe ricorsa alla “vigilanza privata” in maniera tempestiva. In una di queste, avrebbe vietato ad alcuni studenti di “verificare le condizioni in cui versava il Campus al termine dell’occupazione” degli antagonisti.

Insomma “Vogliamo studiare” segnala un doppiopesismo che si sarebbe espresso non impedendo la lectio del professor Alessandro Barbero: “Di fronte a un evento esplicitamente non autorizzato come questo — prosegue la nota dell’associazione — ci aspettiamo esattamente lo stesso comportamento, la stessa fermezza e le medesime misure di sicurezza per impedirne lo svolgimento”. Non è un mistero: Askatasuna è radicata pure nelle università torinesi. Talmente tanto che pilota certo corpo docente senza tante difficoltà.