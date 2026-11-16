Da Atreju a Confindustria, Giuseppi prova a rifarsi una verginità

Un giorno occhieggia alla platea di Confindustria, un altro si presenta alla festa di compleanno dei 40 anni dei Verdi. Sempre in ritardo, perché il ritardo gli consente di prendersi la scena, di essere osservato da tutti. Grisaglia blu di sartoria, camicia bianca, pochette, eccolo Giuseppe Conte, sempre un po’ camaleontico, perché è difficile la traversata da qui alle elezioni politiche da secondo azionista della coalizione progressista, senza il sostegno della macchina organizzativa di un partito, il PD, che di primarie e di elezioni ha un curriculum lunghissimo. Ma Conte - che non è Antonio - ma è Giuseppi, resta un avvocato furbo e veloce, capace di restare in sella in un governo con la Lega e poi con il PD. Seguendo questa traccia l’avvocato del popolo non si dà per perso, crede comunque che sia ancora possibile per lui e il M5S sbancare al botteghino delle primarie, e così si muove da leader in pectore della coalizione di centrosinistra. Agli industriali 48 ore fa ha fatto sapere che se fosse per lui la patrimoniale non farebbe parte del programma del governo. «Sono contrario perché deprime la crescita». Una mossa per provare a intercettare pubblico moderato. Perché in fondo Giuseppi - come confida chi lo conosce - «non è un uomo di sinistra ma un democristiano doroteo».

E ancora: quando Schlein e Fratoianni declinano l’invito di Meloni per Atreju, Conte si sgancia dai campolarghisti e assicura che si presenterà alla kermesse di Fratelli d’Italia: «Sono andato altri anni ad Atreju, ci vado anche quest’anno. È importante andare a parlare anche a quel pubblico, parlarci tra di noi è facile». La strategia del leader del M5S è a tutto campo, coprire il centro, la destra e la sinistra. Senza perdere di vista gli attacchi a chi fa il controcanto come il Giornale: «Ci dedicano prime pagine e svariati articoli. Titoli e pezzi che oscillano tra fango e propaganda. Se per loro siamo il nemico pubblico numero 1, allora siamo sulla strada giusta!». Recita dunque più parti in commedia perché solo così potrà cercare di tenere insieme una galassia di elettori che contiene un po’ di tutto e non ha ancora a distanza di anni una connotazione ben definita. In questo quadro Conte teme l’attivismo di Alessandro Di Battista che potrebbe trasformare l’associazione Schierarsi in un partito. Se fosse così Dibba potrebbe conquistare i vedovi del grillismo della prima ora, del Movimento anti sistema che sbancò alle elezioni del 2013 e poi a quelle del 2018. Dibba partirebbe da un bacino elettorale del 3% che potrebbe addirittura allargarsi fino al 13%.

Al contempo Conte teme il ritorno sulla scena di Grillo. Beppe paventa l’ipotesi di tornare in campo e chissà se giocherà di sponda con l’allievo di Dibba che più di ogni altro ricorda il Beppe della prima ore. Nell’attesa l’avvocato del popolo si fa concavo e convesso a secondo della platea che si ritrova davanti. Nella migliore tradizione del trasformismo.