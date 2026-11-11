Da Cuba ai Pro Pal: Salis fa il partito

Da Cuba, dove Ilaria Salis grazie alla Flotilla ha intrecciato legami con Aleida Guevara (la figlia del Che), all’Albania, dove in estate l’europarlamentare ha stretto un rapporto politico con Marjana Koçeku, deputata eletta coi socialisti oggi indipendente e legata alla Rivoluzione dei Fenicotteri, una serie di proteste anticapitaliste allargate a diverse città tra cui Milano. La Salis c’era anche qui. E ieri in aula ha difeso i manifestanti albanesi: «Si oppongono al carovita».

Eletta a Bruxelles nel 2024 con 175mila voti, l’11% di quanto preso da Avs, Ilaria ha costruito una rete, in Italia e all’estero, grazie a cui potrebbe prendersi il partito. Bonelli e Fratoianni lo sanno e infatti, perché lei non lo faccia, le lasciano dire e fare di tutto. Ma la Salis un partito già ce l’ha, è personale, ora conta molto di più delle 175mila preferenze e va solo capito quando si metterà in proprio. La base elettorale sono i centri sociali e i movimenti per la casa (soprattutto a Genova, Milano, Bologna e Roma). E però sfruttando le manifestazioni anti-israeliane ha esteso il bacino ai Giovani Palestinesi d’Italia (Gpi) e all’Unione Democratica Arabo-Palestinese (Udap). L’ultima volta ha sfilato con loro il 30 ottobre a Milano con la scusa dello sciopero dei sindacati di base: «Siamo qui nonostante il terrorismo mediatico, blocchiamo tutto contro il governo». Poi ha espresso solidarietà a Youssef Siher, indagato per istigazione a delinquere con finalità terroristiche: «È il capro espiatorio ideale, vittima di una gogna mediatica e islamofoba». Due settimane prima, a Bruxelles, l’europarlamentare ha incontrato l’European Coordination of Committees and Associations for Palestine, che include l’Udap e l’Associazione Palestinesi in Italia fondata da Hannoun, in carcere a Terni con l’accusa di aver finanziato Hamas.

I pro Pal si mescolano anche alle piazze del movimento No Kings (tra gli altri intercetta l’internazionale anarchica) con cui la Salis ha sfilato a Roma il 28 marzo quando all’alba ha subìto un controllo di polizia in hotel dov’era con l’assistente parlamentare Ivan Bonnin. Il Giornale l’indomani ha scoperto che i due erano residenti in uno stesso appartamento a Milano il parlamento Ue vieta relazioni stabili tra deputati e assistenti e la Salis ha spostato la residenza a Monza, dove a 19 anni ha fondato il centro sociale Boccaccio, roccaforte elettorale. A Milano i feudi sono il Lambretta e il Leoncavallo. Col primo ha manifestato il 12 ottobre davanti alla sede per protestare contro un «presidio per la legalità» della Lega: sempre il Giornale ha sorpreso la Salis sotto la bandiera partigiana che si rifà a Tito e lei ha rivendicato il gesto. Storico portavoce del Leoncavallo è Daniele Farina, condannato nell’85 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nell’89 per il lancio di una molotov verso un poliziotto (un anno e 6 mesi, pena sospesa) e per altre cose ricompensate con due giri da deputato, entrato con Rifondazione Comunista e uscito con Sel, poi Sinistra Italiana. Il 6 settembre 2025 Ilaria era con lui per opporsi allo sgombero dell’immobile occupato abusivamente dal centro sociale. Nel 2023 Farina è stato candidato alle Regionali in Lombardia con Avs.

A Genova la Salis è inserita nel Laboratorio sociale Burrida: a giugno ha partecipato a un incontro sulla casa con Enrico Agostino e Simona Scognamiglio, i leader. Sempre a Genova ha un filo diretto con Lorenzo Garzarelli, consigliere delegato di Avs ai grandi eventi. A Bologna i riferimenti sono due: i collettivi Labas e Plat. Il primo, con cui Salis ha partecipato il 30 ottobre 2025 a un incontro sugli sfratti ma figurano diversi altri appuntamenti, è in mano al consigliere comunale albanese Detjon Begaj, che prima dell’elezione era il coordinatore. I due hanno manifestato insieme a Tirana coi Fenicotteri. L’anima del Plat è Luca Simoni, protagonista delle occupazioni. Roma per la Salis significa Spin Time, edificio che per 13 anni ha ospitato oltre 400 persone di 27 nazionalità. Sgomberato dal Viminale, non è un caso se il sindaco dem Gualtieri sta facendo di tutto per trovare una soluzione. Ilaria, nei movimenti per la casa romani, è stata introdotta da Mattia Tombolini, suo ex assistente che ha pubblicato i lavori del fumettista antifascista Zerocalcare, suo amico. A Bruxelles ora, Bonnin a parte, c’è Ludovico De Santis, dei Giovani Europeisti Verdi.

La vera leader di Avs è Ilaria Salis.