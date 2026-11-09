Dalla Gialappa’s alle elezioni Usa. Ora Veltroni sogna il Quirinale

Da Pierferdi a Walter? Veltroni, sussurrano a Roma, s’è messo in testa l’idea meravigliosa di succedere a Sergio Mattarella. Casini ha detto che dopo quarantaquattro anni in parlamento (però splendidamente portati) non si ricandiderà, qualcuno ha malignato che per salire al Quirinale non serve, e però l’ipotesi sembra tramontata. Dunque ecco Walter, a cui tempismo e fiuto politico non fanno certo difetto.

Veltroni, in caso di vittoria del centrosinistra alle prossimi elezioni, si presenterebbe con le carte in regola: settantatré anni (quando nel 2028 finirà il secondo settennato di Mattarella), ex segretario e fondatore del Pd, vicepremier, ministro, deputato per quasi tre lustri, eurodeputato, giornalista, scrittore, regista e padre nobile dem capace di manovrare le correnti favorevoli e soprattutto contrarie alla Schlein alla quale sta mandando messaggi. Walter è tornato a essere onnipresente sui giornali e in televisione. Appassionato di calcio, juventino innamorato di Sivori e Charles, Uòlter come l’ha ribattezzato alle origini di «Mai Dire Gol» la Gialappa’s Band sulla quale ha appena realizzato un docufilm potrebbe inaugurare un programma suo, Tutto il Veltroni minuto per minuto. E però nell’ultimo mese, dando la linea solo ai campi principali, gli interventi avrebbero rischiato di accavallarsi. Sabato 11 ottobre, ore 20.30, ci colleghiamo con la «Confessione» di Peter Gomez, Rai 3: dal Pci ai Ds al Pd, ricordi personali e riflessioni democratiche. Tredici ottobre, ore 21.15, «Dimartedì»: Uòlter ospite di Floris con Renzi e Di Battista. Veltroni punta su Trump e Russia. Cinque giorni dopo da Fazio a «Che tempo che fa» (rosso di sera) infilza Elly: «Dire stiamo uniti sennò vincono gli altri è semplice. Il problema è governare». Si sofferma sulla Russia, su cui Pd e M5s hanno idee opposte e nei prossimi mesi fingeranno maldestramente di averle quasi uguali. Poi Veltroni diventa più nazional-popolare: presentazione del film in uscita alla Festa del cinema, tante risate e altrettanti ricordi. Di nuovo da Fazio, primo novembre: «Quando un leader inizia a fare vittimismo qualcosa non funziona», e il riferimento era a Elly che alla festa del Foglio aveva detto «hanno provato a commissariarmi e farmi fuori», e forse Walter voleva risponderle.

Attenzione, chiedono ancora la linea da La7, altri aggiornamenti dalla trasmissione di Floris: 3 novembre, Veltroni è con l’ex capo della polizia Franco Gabrielli che con l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha fondato Più Uno, il numero degli elettori, pare. Stavolta Veltroni parla di carovita, spesa, benzina. L’indomani «È sempre Cartabianca», Rete 4, ed è sempre Walter Veltroni. Il prossimo 31 dicembre, magari, per allenarsi al discorso, Uòlter leggerà il conto alla rovescia a reti unificate. Meno dieci, nove, otto...