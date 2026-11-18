Il ddl sull’antisemitismo è legge. La Camera ha approvato definitivamente il testo che introduce nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance. I voti favorevoli sono stati 147, arrivati dal centrodestra con il sostegno di Italia Viva. Contrari M5s, Avs e le altre forze del Campo Largo, mentre nel Pd l’ala riformista ha scelto ancora una volta di non seguire l’indicazione del partito, confermando le divisioni già emerse al Senato.

La maggioranza esulta per il risultato, ma il provvedimento arriva al traguardo dopo mesi di confronto e polemiche, dentro e fuori dall’Aula. Al centro dello scontro soprattutto la scelta di adottare la definizione Ihra, che comprende anche esempi relativi ad alcune modalità di critica nei confronti dello Stato di Israele. Le opposizioni avevano chiesto di sostituirla con la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, proposta respinta dal governo e dalla maggioranza.

Il Campo Largo - ad esclusione di Italia Viva - dice no, con L’ala riformista del Pd che però non vota disattendendo ancora una volta l’indicazione del partito e confermando le divisioni che si sono registrate al Senato in prima lettura. La nuova legge prevede l’adozione ufficiale della definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) e una serie di misure preventive e di monitoraggio, senza introdurre nuovi reati penali specifici. Adotta integralmente la definizione di antisemitismo dell’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (coni relativi esempi esplicativi, compresi quelli legati a certe modalità di critica nei confronti dello Stato di Israele). Non istituisce nuove fattispecie di reato, poiché in Italia la materia è già regolata dalla normativa vigente (come la legge Mancino). Istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio.

Inoltre, prevede l’adozione di una strategia nazionale triennale e la creazione di una banca dati per monitorare e raccogliere i dati sugli episodi di antisemitismo e sui crimini d’odio. La partita in Aula si è giocata soprattutto sugli emendamenti presentati dalle opposizioni sull’articolo I del disegno di legge, contenente la definizione dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Pd, Avs, +Europa e M5s hanno chiesto di modificare il testo e di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, che parla esplicitamente di ”discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)" senza alcun riferimento allo stato di Israele.

Secco il no da parte del relatore Paolo Emilio Russo e del governo, che ha espresso parere contrario su tutte le proposte delle opposizioni per poi bocciarli al momento del voto.

“Nessuno in quest’Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica”, spiega Russo. Nel corso della discussione sono stati molti i momenti di tensione. Il primo ha visto protagonisti il deputato FdI Mauro Malaguti e il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin. L’esponete di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al dato delle nascite in crescita a Gaza per negare l’idea del genocidio promosso da Israele. “Dire che a Gaza c’è stato un genocidio vi rende dei bugiardi, non degli antisemiti”, ha commentato Marattin.

Immediata la reazione del leader di Avs Nicola Fratoianni: " L’oscenità a cui abbiamo assistito è una pagina nera della storia di questo Parlamento. E lei, collega Malaguti, si vergogni". Un secondo momento teso si è registrato dopo l’intervento del deputato di Futuro nazionale Rossano Sasso, che in Aula ha celebrato la figura del filosofo e ministro fascista Giovanni Gentile come “il più grande ministro della storia”, definendo ”vigliacchi e assassini" il commando gappista che lo ha assassinato. Parole che hanno scatenato il deputato dem Gianni Cuperlo: “Abbiamo ascoltato delle parole che sono la vergogna del Parlamento italiano. State zitti fascisti”, è stata la sua reazione.