Dl Infrastrutture, stretta sulle case occupate e più soldi per le opere

Stretta sulle occupazioni abusive, nuove risorse per le infrastrutture e interventi su trasporti e opere pubbliche. È il contenuto del Dl Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri su proposta della premier Giorgia Meloni, del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Un provvedimento che punta, come sottolinea Palazzo Chigi, ad assicurare «la continuità del finanziamento delle opere già avviate e il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili».

Occupazioni abusive, nessun diritto sulla casa

La misura destinata a far discutere maggiormente riguarda gli immobili occupati abusivamente. Quando un ente pubblico acquisirà un immobile privato occupato, gli occupanti non potranno vantare alcun diritto sull’abitazione, neppure attraverso associazioni, cooperative o enti del Terzo settore. L’occupazione non potrà inoltre costituire titolo di priorità per l’assegnazione di una casa popolare. Gli eventuali atti contrari saranno considerati nulli.

Il decreto interviene anche sul sostegno alle famiglie. Gli enti proprietari potranno aderire volontariamente al Fondo del Piano Casa contro la morosità incolpevole, mentre il Fondo per i genitori separati viene incrementato di 30 milioni di euro per il 2027.

Più risorse per gallerie e infrastrutture

Una parte consistente del provvedimento riguarda la sicurezza e il completamento delle opere. Per A24 e A25vengono stanziate risorse per l’adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di sicurezza: 42 milioni nel 2027, 115 milioni nel 2028 e 185 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, con esclusione del traforo del Gran Sasso. Alla sicurezza della Tangenziale di Napoli vengono destinati inoltre 3 milioni per un presidio dei vigili del fuoco nella zona degli Astroni.

Per la rete ferroviaria, il tratto di circa 1,7 chilometri che completa l’Anello ferroviario di Palermo fino alla nuova stazione Politeama diventa infrastruttura nazionale e viene trasferito gratuitamente al gestore della rete. Sono previste anche risorse per la Ferrovia Circumetnea.

Sul fronte portuale, arrivano 35 milioni tra il 2027 e il 2029 per realizzare a Bergeggi, nell’area di Vado Ligure, un deposito di gas naturale liquefatto e Bio-Gnl. Il porto di Gallipoli viene inoltre inserito nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, con sede a Taranto.

Dal Mose alla Sardegna

Il decreto interviene anche sul Mose. L’Autorità per la Laguna di Venezia potrà acquisire dal Consorzio Venezia Nuova la società Mose Engineering, alla quale sarà affidata in house la gestione e la manutenzione del sistema di dighe mobili.

Per la Sardegna, nel 2026 l’Enac potrà farsi carico fino a 10 milioni di euro di una quota degli oneri della continuità territoriale aerea, alla luce dell’aumento eccezionale dei costi del carburante.

Il nuovo project financing

Solo sul versante più tecnico arriva infine la riscrittura delle norme sulla finanza di progetto, dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato il diritto di prelazione del promotore. La prelazione viene eliminata e le proposte dovranno essere sottoposte a procedure competitive. Per i concorrenti non aggiudicatari arrivati all’offerta finale viene previsto il rimborso delle spese di progettazione, entro un limite del 2,5% del valore dell’investimento.

«L’obiettivo è rendere più efficace il ricorso alla finanza di progetto», ha spiegato il viceministro Edoardo Rixi, «adeguandone la disciplina alle indicazioni della Corte di giustizia europea».