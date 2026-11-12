E all’università di Torino i pro Pal fanno lezione di “guerriglia”

Palazzo Nuovo si trasforma nell’ennesima scuola di rivolta e l’Università di Torino finisce travolta da una bufera politica: lo scorso 11 novembre gli spazi occupati dell’ateneo sabaudo hanno ospitato un controverso appuntamento intitolato «Dalla Palestina alle piazze globali», promosso dai centri sociali torinesi e da esponenti dell’islamismo italiano, riuniti per una lezione dedicata alle «tecniche di guerriglia e contro-insurrezione». Un’iniziativa di propaganda militante mascherata da dibattito accademico, che ha scatenato immediate reazioni. L’edificio simbolo delle facoltà umanistiche era stato occupato nei mesi scorsi dai collettivi studenteschi e dai gruppi pro-Palestina nell’ambito delle mobilitazioni contro gli accordi scientifici con Israele e sul caro-vita, trasformando le aule in una roccaforte sottratta a ogni controllo.

Proprio in questo contesto è salito in cattedra, in trasferta dalla Francia, il sociologo Mathieu Rigouste, punto di riferimento della mobilitazione transalpina. Al centro dei suoi interventi la teorizzazione secondo cui «la ricerca è pertinente solo se condotta per le lotte», e all’idea che le dottrine della contro-insurrezione sviluppate durante le guerre coloniali siano state importate nella Francia metropolitana per gestire l’attuale dissenso politico. Al suo fianco Mjriam Abu Samra, ricercatrice e attivista italo-palestinese concentrata sui temi della decolonizzazione, nota per le sue posizioni che richiamano «la dignità rivoluzionaria e la forza resistente della lotta palestinese».

A completare il quadro Brahim Baya, esponente del comitato Torino per Gaza, portavoce della moschea Taiba e segretario dell’Associazione Islamica delle Alpi, finito al centro dell’attenzione per la promozione e il supporto durante le occupazioni universitarie. Baya ha condiviso in diverse occasioni il palco con Mohammad Hannoun, in carcere per aver finanziato Hamas, la cui associazione ha intessuto reti di sostegno con diverse moschee e centri culturali islamici del nord Italia. L’evento si è concluso con una «cena sociale con fornelli in lotta».

L’episodio conferma come Palazzo Nuovo continui a rimanere un baluardo politico nelle mani di proPal e centri sociali, sollevando interrogativi sul silenzio dei vertici accademici.