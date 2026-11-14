E l’Ucoii punta il dito contro i media: “Preoccupati da questa islamofobia”

Mentre cresce la preoccupazione per l’estremismo islamico tra indagini, arresti e inchieste, l’Unione delle Comunità islamiche d’Italia lancia il «Centro Nazionale per il Contrasto all’Islamofobia». Così, con un tempismo perfetto, nei giorni in cui l’Egitto inserisce il fondatore dell’Ucoii Ali Abu Shwaima (foto) tra i terroristi musulmani, l’associazione preferisce parlare di una fantomatica islamofobia che nei fatti non esiste in Italia.Oggi e domani si svolge infatti a Milano il convegno nazionale «Le parole e le persone. Giovani, informazione e islamofobia» in cui verrà costituito il Cnci – Centro Nazionale per il Contrasto all’islamofobia. Come spiega in un comunicato l’Ucoii «l’iniziativa nasce da una preoccupazione crescente. Episodi di ostilità, insulti, discriminazioni e campagne d’odio antimusulmano continuano a ripetersi e incidono sulla vita reale delle persone: nel lavoro, nella ricerca di una casa, a scuola, nei luoghi di culto, negli spazi pubblici e online».Da qui la volontà di contrastare un presunto «odio antimusulmano» attraverso una struttura stabile che agirà con modalità che sembrano voler realizzare una vera e propria schedatore di chiunque esprima opinioni critiche nei confronti dell’islam. A scriverlo è la stessa Ucoii secondo cui «il Centro avrà il compito di raccogliere e documentare gli episodi, studiarli e promuovere attività di ricerca. Restituirà pubblicamente le conoscenze acquisite e opererà per la tutela dei diritti”. Inoltre l’attività del Centro Nazionale per il Contrasto all’Islamofobia sarà anche quella di fare proselitismo promuovendo «la formazione culturale e una migliore conoscenza della cultura islamica e dei musulmani». In occasione del convegno verrà poi presentato il «Rapporto Numero Zero sul monitoraggio dell’islamofobia» con una schedatura dei media descrivendo «il modo in cui stampa, televisione, radio e social raccontano l’islam e i musulmani». Non è un caso che i giovani siano al centro dell’evento poiché il proselitismo nei confronti delle nuove generazioni è centrale per il mondo islamico.Così, durante il convegno «verrà presentata anche una guida per educatori e imam, da utilizzare nel percorso con i giovani». Intanto l’europarlamentare della Lega Anna Cisint denuncia che «le comunità islamiche radicali vicine ai Fratelli Musulmani, come Ucoii, si mobilitano per imbavagliare le voci che rovinano il loro racconto, la favoletta dell’Islam moderato e affabile, quando ormai le abbiamo già smascherate in tutto il loro integralismo e nella loro pericolosità per la nostra democrazia».



