Ecco perché investire nella Difesa

Poggia su un cumulo di ipocrisia e mistificazione ciò che Giuseppe Conte - aspirante leader del Campo lago - va raccontando sulle «armi».

Se è vero che le bugie hanno le gambe corte, però, la cronaca di questi giorni potrebbe già essersi incaricata di smentirlo, perché stiamo toccando con mano l’entità delle minacce con cui abbiamo a che fare. Eppure il capo del Movimento 5 Stelle non demorde, col suo argomento demagogico.

«Con le armi gli italiani non mangiano» tuona nelle piazze e davanti alle telecamere, rievocando con retorica populista fin troppo facile - il celebre «si svuotino gli arsenali, si colmino i granai» di Sandro Pertini, il presidente-partigiano eletto nel 1978.

Quasi 50 anni dopo, l’ex premier Conte dovrebbe far esercizio di memoria e - se possibile - di onestà, intellettuale però.

Dovrebbe ricordare, intanto, che i suoi esecutivi non hanno tagliato le spese in Difesa. Non risulta.

Dovrebbe sapere, inoltre, che i fondi destinati alla difesa non possono essere trasferiti così, «a furor di popolo», su un altro capitolo di bilancio, magari sociale. Possono solo evaporare. E non sembra il momento di farli evaporare in un mondo sempre più complesso in cui la minaccia potenziale, che arriva dall’esterno, pende come una spada di Damocle sulle nostre società democratiche, con i loro standard di libertà e di welfare.

Ma anche la cronaca, dicevamo, dovrebbe far riflettere i populisti del «pane, non armi». La spesa in difesa non serve a acquistare baionette. Serve a attrezzare il nostro Paese, dotandolo di sistemi difensivi a protezione dei suoi servizi, dei suoi trasporti, delle sue infrastrutture sanitarie e civili. E già sappiano che se una di queste minacce Dio non voglia - dovesse concretizzarsi, i primi a chiedere «cosa è stato fatto per evitarlo» sarebbero quelli che ora propongono a gran voce di non fare nulla. Per un pugno di voti.