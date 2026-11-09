“Edilizia delle coop: in cinquant’anni mai visto stallo così”

«In 52 anni di storia l’edilizia cooperativa milanese non aveva mai subito un blocco così. Ha attraversato trasformazioni urbane, crisi economiche e cambi di amministrazione, ma solo questa Giunta è riuscita a fermarla. Basti pensare che per il solo Consorzio Cooperative Lavoratori si parla di centinaia di alloggi bloccati e di diverse iniziative paralizzate, con pratiche che attendono un permesso anche da 2.200 giorni, quale risultato dell’incapacità del Comune di dare risposte. La Sinistra deve smettere di negare l’evidenza e di scaricare le responsabilità su altri». Il consigliere comunale Manfredi Palmeri, capogruppo della Lista Civica federata con Noi Moderati, analizza la situazione del blocco dell’urbanistica che ha coinvolto non solo edifici in edilizia privata, ma anche alloggi di cooperative. «Quelle sono case a prezzi accessibili per chi vive e lavora a Milano, cioè esattamente ciò che serve a una città dove il ceto medio, i giovani e le famiglie non riescono più a restare».

Il Comitato famiglie sospese, che riunisce i 4500 famiglie che hanno comprato una casa solo sulla carta perchè rimasta un progetto abbandonato sulle scarivanie di via Sile, uno scheletro di cemento armato e addirittuta un appartemento in un edifiico finito, ma sotto sequestro, hanno occupato il cantiere di via Baldinucci 46 organizzando una veglia notturna dalle 22 alle 2 tutte le sere fino a quando il Comune non rilascerà titoli edilizi. Nonostante le promesse dell’amministrazione, con il sindaco in primis che il 6 gennaio aveva dichiarato di essere prossimo a una soluzione quindi al rilascio di almeno 14 titoli edilizi, ancora nulla è successo. Le famiglie con il loro portavoce Filippo Borsellino, hanno evidenziato come «a 841 giorni dal primo sequestro e a 305 dalle rassicurazioni della Giunta, non è stato rilasciato un solo titolo edilizio.

Nemmeno per gli interventi che gli stessi uffici danno da tempo come prossimi al rilascio. E a pagare sono sempre e soltanto le famiglie: il tempo passa, i soldi restano bloccati, le esigenze cambiano e i problemi si accumulano.

Ogni mese perso fa salire prezzi e affitti in tutta la città e allontana da Milano chi la fa vivere» dichiara.

«La Giunta venga in Aula con un cronoprogramma vincolante. Serve una data per ciascuno dei 14 interventi segnalati dal Comitato, e per tutte le iniziative cooperative ferme - attacca Palmeri . Se non lo farà, porteremo in Consiglio comunale un documento per impegnarla. E vedremo chi vota per dare risposte alle famiglie e chi preferisce continuare a negare il problema».

Altro tema collegato la variante al Pgt, che rischi di «Gravare su uffici già in stallo rischiando di generare altra confusione: nuove incertezze, più interpretazioni tecniche e quindi più posizioni differenti e conflittuali, come hanno già segnalato con preoccupazione costruttori e cooperative. Invece di aumentare le risposte e ridurre l’ambiguità, questa Giunta fa il contrario. Anche per questo serve una Milano migliore», ha concluso Palmeri.