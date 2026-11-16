Emilia Romagna sempre più rossa. 800mila euro per l’ex casa del popolo

Ottocentomila euro d’investimento pubblico per recuperare una singola Casa del popolo. Succede in Emilia Romagna, dove da qualche settimana si è aperto il dibattito sulla riqualificazione del patrimonio dell’ex Partito comunista e dei luoghi tradizionali della sinistra. Nel caso di Rivergaro, Comune del piacentino, non c’è di mezzo la Legacoop. L’associazione delle cooperative romagnole sta incontrando tutte le amministrazioni della zona con un fine: convincerle a trasformare le ex Case del popolo in alloggi a prezzo calmierato per studenti e lavoratori. Il rischio, più che paventato, è che il patrimonio ex Pci diventi terreno fertile per ospitare i migranti: la Legacoop è da sempre attiva nel campo dell’inclusione sociale e dell’inserimento lavorativo di chi arriva nel nostro Paese. Nel Nord dell’Emilia, invece, ci ha pensato la gestione targata Michele de Pascale, con 461mila euro di contributo regionale (sommati ai 339mila provenienti dal Comune di Rivergaro), per rigenerare un unico presidio.

Fratelli d’Italia, con i consiglieri regionali Marta Evangelisti e Giancarlo Tagliaferri, hanno sollevato il caso, ponendo una serie d’interrogativi: «La Casa del popolo è stata recuperata per diventare davvero la casa di tutta la comunità della cittadina oppure il progetto si sta progressivamente riducendo alla semplice assegnazione di alcuni locali?», hanno domandato. Le quattro sale generate dall’investimento pubblico sono state assegnate a quattro associazioni, così come raccontato dal quotidiano locale Libertà. Tra queste, c’è «La Città minaccia», un collettivo fotografico affiliato alla rete dell’Arci. Il partito guidato da Giorgia Meloni mette in fila altri quesiti: «Riteniamo sia legittimo chiedere se il progetto iniziale sia stato pienamente realizzato. Perché delle sei sale previste soltanto quattro sono state oggetto dell’avviso d’assegnazione? Qual è la destinazione degli altri spazi? Quali attività vengono garantite alla cittadinanza?». Ottocentomila euro, insomma, è una somma consistente, e la popolazione merita di comprendere per cosa siano stati spesi. Ma l’Emilia Romagna è piena di luoghi cari alla storia della sinistra regionale. La riconversione delle 500 Case del Popolo in alloggi per studenti e lavoratori è diventato un punto fermo del presidente Paolo Lucchi, che ha incontrato amministratori a Cesena, a Rimini, a Ravenna e così via. La strategia, caldeggiata anche dalla Cgil, è quella di dare una risposta alla «questione abitativa». Ma con quali risorse? Le preoccupazioni dell’opposizione regionale, Fdi in testa, sono soprattutto due: i criteri di assegnazione e forme di «assegnazioni privatistiche o bilaterali». Bisogna evitare, insomma, che gli spazi vengano garantiti soltanto agli amici degli amici. Il «caso pilota» della Casa del popolo di Rivergaro preoccupa Fdi e non solo.