Enrico Fedrighini: “Così non basta, più coraggio: togliere le auto”

Sono partiti i lavori per la ciclabile della Ghisolfa, ma le politiche green del Comune non stanno portando i risultati sperati: Area B ha un calo degli ingressi dello 0.6%, Area C del 25%, il tasso di motorizzazione è di 505 auto su 1000 abitanti.

«È un problema di priorità, la politica non ha il coraggio di fare scelte».

Qual è la priorità?

«Ridurre la quantità di veicoli che circolano e potenziare il trasporto pubblico, soprattutto di superficie. Se non c’è questo obiettivo (ridurre l’indice di congestione) il traffico continuerà ad aumentare. Bisogna ridurre i veicoli in circolazione dando l’alternativa perchè ci sono delle categorie di cittadini che non possono fare a meno dell’auto in città».

Aumenta lo smog...

«In Area C entrano più mezzi ibridi ed elettrici che a diesel o benzina, la somma dei veicoli è in aumento. Una ricerca pubblicata nel 2024 da Ats mostra che la quantità di particolato secondario, provocato dalle frenate, supera il primario. Se non si riduce il traffico ogni pista ciclabile diventa un problema perché si aumenta la congestione, allargando un marciapiede si sposta altrove la congestione».

Il Comune ha tagliato le corse del 30%.

«È un problema serio, Milano non può puntare solo sulle linee metropolitane».

Dove arriva una metropolitana si tolgono i mezzi.

«Non ha senso: la metro fa una fermata ogni chilometro, il trasporto di superficie ogni 150-200 metri e raggiunge i punti nevralgici, scuole, asili. Milano ha la più limitata rete di corsie preferenziali di trasporto pubblico in Europa. In altre città i mezzi viaggiano a 15-16 km orari, a Milano a 8/9 km orari con 20/30 minuti di attesa, così si disincentiva l’uso del trasporto pubblico».

Sono aumentati gli incidenti che coinvolgono ciclisti ma sono aumentati i chilometri di ciclabili.

«Senza ridurre i mezzi in circolazione e pensando di risolvere il problema dei collegamenti ciclabili pitturando le strisce si fa una scelta disastrosa».