Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto oggi alla Camera per l’informativa sugli ultimi eventi, a partire dagli allarmi bomba nelle scuole. Questi episodi, ma non solo, “hanno inciso sulle percezioni, sui timori di un’intera società e hanno orientato il dibattito pubblico e politico”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che “gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa: quella del terrorismo, che richiama a stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato”. Per fortuna, ha sottolineato Crosetto, “non c’era nessuna bomba” ma “è bastata una mail a creare il caos”. Questa, ha spiegato, “è una delle forme della guerra cognitiva”.

Oggi, “siamo entrati in una fase nuova, più evoluta, più pervasiva, più insidiosa, di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli”. La guerra cognitiva consiste nell’azione di chi cerca di condizionare il pensiero e, attraverso di esso, i comportamenti di singoli individui, gruppi o intere popolazioni. E in questi casi, “il bersaglio non è un ponte o una centrale elettrica, un reparto militare, è la mente delle persone”, ha sottolineato il titolare della Difesa, aggiungendo che chi subisce queste forme di manipolazione spesso non ne è consapevole, ma è convinto di compiere liberamente le proprie scelte. L’obiettivo è di minare la fiducia nelle istituzioni, per rendere il Paese ingovernabile. La guerra ibrida, infatti, è “una minaccia che combina azioni combinate su più piani: militare, economico, diplomatico, informativo condotte da Stati o attraverso gruppi intermediari al di sotto del conflitto armato e quindi, quasi sempre, negabili”.

Il ministro ha aggiunto che “le risorse programmate per difenderci dalla minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019. Nel 2025 sono state 557 milioni, cioè più che quadruplicati, prima che ci fossero tutti questi allarmi. Per il triennio 2026-28 programmiamo quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Nei prossimi anni sono destinati a questo settore oltre 6 miliardi, 7 se consideriamo anche la parte del programma G-CAP, che è dedicata esclusivamente a queste tecnologie e allo sviluppo delle tecnologie di questo tipo”.

Una delle proposte rilanciate dal ministro Crosetto alla Camera è quella di una Cyber Army civile e militare operativa giorno e notte, con un organico iniziale di 1.200-1.500 specialisti destinato a raggiungere almeno 5 mila unità. Il ministro ha richiamato quattro direttrici di intervento già illustrate nel 2025: riconoscere lo spazio cibernetico nazionale come campo di operazioni, costituire una forza specializzata permanente, garantire adeguate tutele al personale impiegato e istituire un centro per il contrasto alla guerra ibrida, a livello nazionale ed europeo. “Dobbiamo poter cercare queste competenze sul mercato e pagarle come le paga il mercato, altrimenti i migliori andranno alle grandi aziende o all’estero”, ha però spiegato il ministro. La guerra cognitiva, ha sottolineato il ministro, “non abbatte muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell’informazione. La sfida non riguarda solo la difesa dei confini, ma anche la libertà di ognuno di noi e la coesione della nazione. Non sono timori astratti”. Sul piano cognitivo, “difendersi significa anzitutto tre cose: accorgersi per tempo delle campagne ostili, prima che producano i loro effetti; smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione tempestiva e coordinata; costruire, insieme all’università e al mondo della ricerca, gli anticorpi contro la disinformazione”.

Nel 2025, “il Servizio europeo per l’azione esterna ha recensito 540 operazioni di manipolazione dell’informazione provenienti dall’estero. Anche l’Italia è stata presa di mira più volte”. E contro la guerra cognitiva, ha scandito il ministro in Aula, “dobbiamo cambiare postura. Noi inseguiamo le minacce, mentre dovremmo anticiparle. Se ci limitiamo a difenderci abbiamo già perso, le minacce vanno prevenute e non combattute quando sono già arrivate”. Ma serve una legge in tempi brevi perché oggi “colpirci non costa nulla. Chi lo fa deve sapere, invece, che la sua azione non resterà senza conseguenze”