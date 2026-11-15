Frodi fiscali, che business

L’evasione fiscale è diventata un affare anche per chi non ha tasse da evadere. C’è chi vende fatture false, chi procura società di copertura, chi trasforma bonifici in contanti e chi trasferisce milioni sui conti esteri. Un mercato clandestino al servizio di imprenditori disposti a pagare per sottrarre denaro al fisco. E nel quale, come documentano alcune indagini, entrano anche gli uomini e i capitali delle mafie. Il nostro viaggio attraverso quattro grandi inchieste giudiziarie, sviluppate o arrivate a sentenza negli ultimi sei mesi, ricostruisce operazioni per oltre un miliardo e mezzo di euro di fatturazioni contestate. Non sono imposte evase, ma il valore delle fatture finite sotto la lente degli investigatori: più di 110 milioni a Milano, oltre 100 a Napoli, 24 a Velletri e 1,3 miliardi nel procedimento Moby Dick della procura europea.

La geografia di questo business attraversa l’Italia. Le imprese che utilizzano fatture false operano al Nord, le società cartiere possono avere sede in Campania, gli intermediari movimentano denaro fra Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Poi i bonifici raggiungono Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e altri Paesi. Non è un’unica organizzazione criminale, ma una serie di procedimenti che mostrano meccanismi ricorrenti: società senza un’attività economica reale, prestazioni mai eseguite, denaro che rientra in contanti e commissioni pagate a chi gestisce la frode.

A Pero, nell’hinterland milanese, questo servizio aveva persino una banca clandestina, nascosta dietro una società di autonoleggio. Secondo i pm consentiva agli imprenditori di acquistare fatture per lavori inesistenti, pagarle con bonifici e recuperare il denaro fuori dalla contabilità ufficiale. La Guardia di Finanza di Milano e Monza Brianza ha eseguito trenta misure cautelari e sequestri per oltre 21 milioni di euro. Gli investigatori hanno ricostruito anche 68 milioni di trasferimenti finanziari internazionali.

Il funzionamento era quello di un servizio a pagamento. Un imprenditore versava centomila euro per una prestazione mai ricevuta. L’importo diventava un costo aziendale, riducendo artificialmente il reddito imponibile. L’organizzazione restituiva il denaro attraverso corrieri, trattenendo una commissione tra il 2 e il 5 per cento. Con una trattenuta del 5 per cento, al cliente tornavano 95 mila euro. La fattura da centomila rimaneva nei bilanci, il denaro contante nella disponibilità dell’imprenditore.

Tra i presunti organizzatori figurano Giuseppe Piscioneri, già condannato per appartenenza alla ‘ndrangheta di Pioltello, Paolo Pelaggi, con precedenti condanne per reati fiscali e fallimentari aggravati dall’agevolazione delle cosche calabresi, e Luigi Mercadante, già condannato per appartenenza al clan dei Casalesi. Per l’accusa, avrebbero avuto ruoli differenti nella gestione della struttura. Le imprese clienti operavano soprattutto nell’edilizia, nella logistica e nei servizi.

La banca clandestina, però, non trattava soltanto denaro proveniente dalle frodi fiscali. Un complice di origine calabrese avrebbe consegnato, anche attraverso corrieri, oltre cinque milioni di euro ricavati dal narcotraffico. Altri intermediari raccoglievano contanti riconducibili prevalentemente a illeciti tributari. In cambio venivano effettuati trasferimenti verso Asia, Canada e America del Sud oppure consegnate criptovalute. I bonifici delle imprese raggiungevano conti in Lussemburgo, Lituania e Germania.

Viene contesta all’associazione anche l’aggravante dell’agevolazione della ‘ndrangheta e della criminalità foggiana. Una parte dei profitti sarebbe servita a sostenere detenuti delle cosche, mentre armi e veicoli sarebbero stati messi a disposizione di soggetti vicini ai gruppi criminali pugliesi. A Napoli un’altra indagine comincia dal conto corrente di un acconciatore. I movimenti bancari anomali conducono gli investigatori a 16 società formalmente impegnate nel commercio di materiali ferrosi: dieci in Campania, tre in Lombardia e tre in Emilia Romagna. I finanzieri hanno eseguito sequestri per oltre 21 milioni. Trentuno gli indagati. Le fatture inesistenti superano i cento milioni, ma il denaro movimentato all’estero raggiunge i 134 milioni: 51 in Germania, 39 in Irlanda, 20 in Cina, sei in Danimarca e altri diciotto distribuiti fra diversi Paesi europei.

Nel Lazio la procura di Velletri ha individuato un altro circuito, attivo fra Roma e Latina, con collegamenti anche a Milano, Napoli e Cosenza. Sessantaquattro imprese coinvolte, oltre 24 milioni di fatture false e quasi 23 milioni di crediti fiscali inesistenti. Quarantotto i soggetti interessati dai provvedimenti e dalle perquisizioni.

Le indagini non consentono di stabilire quali regioni evadano di più. La Lombardia compare come sede di imprese e strutture finanziarie, la Campania come luogo di costituzione di numerose società cartiere, il Lazio come un altro centro operativo.

La dimensione maggiore emerge da Moby Dick, l’inchiesta della procura europea condotta tra Milano e Palermo. Una frode sull’Iva da 520 milioni di euro, costruita attraverso la compravendita di prodotti elettronici e fatturazioni per oltre 1,3 miliardi. Le società acquistavano e rivendevano merci, incassavano l’imposta e non la versavano allo Stato. A settembre sono arrivate sei condanne di primo grado e confische disposte per oltre 300 milioni.

Il giudice ha riconosciuto anche le aggravanti legate al metodo mafioso. Uno dei condannati riceveva denaro da un clan della camorra per investirlo nelle frodi. È il passaggio che modifica la prospettiva: non soltanto profitti dell’evasione che possono alimentare le mafie, ma capitali mafiosi utilizzati per finanziare nuove operazioni e ricavarne altri guadagni.

Moby Dick, nata dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Varese e Milano e della Polizia di Palermo, coinvolge complessivamente oltre quattrocento persone e società, con posizioni differenti. Il fenomeno supera i confini italiani.

Il miliardo e mezzo di fatturazioni contestate nelle quattro inchieste non misura quanto il Paese abbia evaso. Racconta qualcosa di diverso: quanto possano diventare grandi gli affari di chi organizza l’evasione degli altri. Le imprese comprano fatture, gli intermediari incassano commissioni, le società cartiere movimentano denaro e i capitali raggiungono conti stranieri. In alcuni procedimenti compaiono anche le mafie, interessate non soltanto a nascondere i propri proventi, ma a investirli nelle frodi. È qui che l’economia legale incontra quella criminale: nel rapporto fra chi paga per evadere e chi guadagna rendendo possibile la frode.